Tromba z kolejną dziarą. Tym razem zdecydował się wytatuować sobie powieki. Reakcje Ekipy bezcenne

Miesiąc temu Tromba zdecydował się na laserową korektę wady wzroku. W swoim najnowszym filmie na kanale na YouTubie relacjonuje wizytę kontrolną u okulisty. Wszystko zdążyło się już wygoić, więc Mateusz Trąbka zdecydował na kolejną zmianę. Tym razem postanowił... wytatuować powieki!

Tromba i jego dziewczyna Marcysia uwielbiają tatuaże. To właśnie wspólna pasja ich połączyła. Kiedy Mateusz Trąbka zdecydował się zrobić dziarę na twarzy i nie poinformował o tym ukochanej, Marcysia bardzo to przeżyła. Była na niego naprawdę zła. Wiedziała, że ten dzień kiedyś nastąpi, ale liczyła, że będzie mogła towarzyszyć chłopakowi w tej ważnej chwili.

Kolejny tatuaż, tym razem na powiekach!

Oprócz wizyty u okulisty w najnowszym filmie Tromby mieliśmy okazje zobaczyć, jak Mateusz Trąbka tatuuje sobie powieki. Wybrał się do swojego ulubionego studia, tym razem znów bez swojej dziewczyny. Influencer wspomina, że ostatni tatuaż robił w marcu i bardzo mu tego brakowało.

Chciał, aby ten na powiekach nie był widoczny przy otwartych oczach, aby uniknąć efektu wyglądającego jak makijaż. Tromba wybrał minimalistyczny napis "Calm Down". Informuje, że ma dla niego symboliczne znaczenie. Bywa nerwowy i porywczy, a taka dziara będzie mu przypominać o zachowaniu wewnętrznego spokoju.

Tromba Zdjęcie Screen YouTube / https://www.youtube.com/channel/UCkbpEIF1GKSXBn8YqjN0vyQ

Reakcje Ekipowiczów były bezcenne

Nie zabrakło reakcji Ekipy. Trzeba przyznać, że byli naprawdę zaskoczeni. No może oprócz Marcysi. Powiedziała, że pewnie będzie tak jak z tatuażem na wewnętrznej stronie wargi. To kolejne niewidoczne miejsce, więc na co dzień nie będą o nim pamiętać. Dla Marii Ryskali i Matusza Trąbki tatuaże to chleb powszedni, mają ich naprawdę sporo! Reszta Ekipy była w szoku.

Friz myślał, że Tromba sobie z niego żartuje, a cała reszta przyznała, że to odważny i nietuzinkowy pomysł. Wśród polskich celebrytów z wydziaranymi powiekami znajduje się jeszcze tylko Quebo. Ekipowicze trochę się obawiali i nie dowierzali, bo przecież Tromba miesiąc temu przeszedł operacje oczu. Myśleli, że z taką decyzją będzie musiał czekać dłużej.

