Blowek od ponad roku prowadzi serię, w której testuje life hacki z TikToka. Trzeba przyznać, że naprawdę wkręcił się w tę aplikację. Karol Gązwa ostatnio coraz bardziej przekonuje się do TikToka, choć dalej podchodzi do tematu z dystansem.

Zobacz wideo Martin Scorsese debiutuje na TikToku

"Kreatywność ludzi nie przestanie mnie zaskakiwać"

YouTube jakiś czas temu wprowadził shorts, czyli śmieszne, krótkie filmiki, które twórcy publikują na swoich kanałach - zupełnie jak na TikToku. Z tej funkcji postanowił skorzystać również Blowek. 10 sierpnia pokazał swoim fanom jak prawidłowo mieszać kakao. Była przy tym masa śmiechu i ogromne zaskoczenie Yuriego - przyjaciela Karola Gązwy.

Jak poprawnie? Przecież wystarczy wziąć kakao, wsypać do kubeczka i wymieszać - komentuje szyderczo Yuri zamiary Blowka.

Otóż nie tym razem! Do tego life hacka okazało się, że są potrzebne: łyżka, wiertarka i kubek. My też byliśmy zaskoczeni tym połączeniem. Jesteście ciekawi jak Blowek poradził sobie z zadaniem? Wyglądało to dość zabawnie.

Co za debilizm - Blowek podsumował kolejnego life hacka z TikToka.

Zdecydowanie poszło mu lepiej niż TikTokerowi, którym się zainspirował. Co najważniejsze - kakao zostało wymieszane bez większych strat. Kubek pozostał w całości, jedynie na stół wylało się trochę napoju. Trzeba przyznać, że był to dość ciekawy pomysł. Mimo wszystko trzeba przyznać rację Yuriemu - standardowy sposób mieszania kakao, choć mniej ciekawy, z pewnością jest łatwiejszy. Blowek przekonał się o tym na własnej skórze.

Wypróbujecie wiertarkę do mieszania kakao?