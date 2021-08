We wtorek, 10 sierpnia odbyła się premiera dwóch identycznych teledysków: "Inny świat" i "Matrioszki", które powstały w ramach inicjatywy PUMA Talents. Głównymi bohaterami wideoklipów są Kukon i Hodak, którzy wcielają się w rolę dozorców sklepu z antykami. Artyści utknęli w pętli zdarzeń. Powtarzają się impreza pełnej nietypowych postaci, gra na jednorękim bandycie czy partia szachów z dziewczyną.

Puma postanowiła zaprezentować talent Kukona i Hodaka, łącząc wizualnie utwory dwóch artystów

Skąd taki pomysł? Chodzi o pokazanie, że choć artyści różnią się stylem, to mogą wyrazić swój talent we wspólnym projekcie. Muzycy tegorocznej edycji PUMA Talents zaliczani są do reprezentantów nowej fali polskiej sceny rapowej. Kukon ma na kilka znakomitych projektów, które zapewniły mu ósmą pozycję na światowej liście debiutów Spotify. Hodak zadebiutował ze swoim albumem "Custom" zaledwie rok temu, a już może pochwalić się sporym gronem wiernych fanów.

Teraz obaj zaprezentowali takie sam teledyski. Jak bardzo są do siebie podobne? Oceńcie sami!

Projekt PUMA Talents wspiera młodych artystów

PUMA Talents ma na celu wspieranie i promowanie artystów muzycznych młodego pokolenia. Tym projektem firma chce pokazać, że wielki talent nie zawsze idzie w parze z akceptacją otoczenia i popularnością.

Wierzymy w to, że ważna jest odwaga do podążania za swoją pasją bez względu na opinie innych. Takich ludzi mocno wspieramy. I właśnie tacy są artyści, których zaprosiliśmy do współpracy - mówi o projekcie Katarzyna Węsławowicz, Area Head of Marketing EE Puma.

