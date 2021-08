Paweł i Marta z "Rolnik szuka żony" są w trakcie remontu wspólnego mieszkania. Obecnie to właśnie urządzanie lokum spędza im sen z powiek i powoduje, że nie mają czasu na nic innego. W trakcie poniedziałkowego popołudnia udało im się jednak wygospodarować chwilę na to, by odpowiedzieć na pytania fanów. Jakie mają plany na najbliższą przyszłość?

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" chcę mieć dziecko?

W maju Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" kupili nieruchomość do kapitalnego remontu. Chcą wszystko urządzić od podstaw według własnego pomysłu. Ostatnio jednak ten zaczął im się rozmijać. Paweł wziął się za projektowanie kuchni, co nie zachwyciło jego partnerki. Uważa, że nie będzie tam miejsca na sprzęty i garnki. Okazuje się, że to właśnie ta kwestia najczęściej poróżnia parę. Opowiedzieli o tym na InstaStories Marty.

Często się nie kłócimy, ale mamy kilka tematów, które nas różnią. Jedną z nich jest nasza nieszczęsna kuchnia - powiedział Paweł.

Internauci byli ciekawi, jakie plany na wspólne życie ma ta dwójka. Okazuje się, że być może po przeprowadzce będą starali się powiększyć rodzinę. Marta, zapytana o to przez internautów, nie odpowiedziała wprost, jednak zamieszczone zdjęcie sugeruje, że para ma to w planach.

Nic się w tym zakresie nie zmieniło - przyznała Marta.

Na obrazku widzimy aż pięcioro członków rodziny i oczywiście krowy, którymi zajmuje się Paweł.

