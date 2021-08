Niektóre uczestniczki "40 kontra 20" nie były pocieszone, gdy okazało się, że willę opuści Kamila, związana z programem od pierwszego odcinka. Zdecydowanie bardziej liczyły na to, że z wyspą pożegnają się Agata albo Dalia. Ostatecznie jednak Robert Kochanek i Bartek zdecydowali, że nowe dziewczyny dalej zawalczą o ich względy.

"40 kontra 20". Bartek zdecydował, kto opuści program

Niedawno do ekipy "40 kontra 20" dołączyła Agata, a kilka dni wcześniej Dalia. Ta druga od początku nie spodobała się dziewczynom, które były niemal przekonane, że to ona a najbliższym odcinku pożegna się z programem. Agata zrobiła na nich lepsze wrażenie, jednak gdy zauważyły, że wzbudziła zainteresowanie Roberta Kochanka, zmieniło się ich nastawienie. Ku niezadowoleniu rywalek tancerz zaprosił nową kandydatkę na randkę. Okazało się, że Agata go zaintrygowała i nie zamierza tego ukrywać.

Ona w jakiś sposób mnie kręci tą swoją osobowością - przyznał Robert.

Agata również nie kryła zainteresowania Kochankiem.

Czuję, że dobrze Robert mnie czyta i ja go też bardzo dobrze czytam - stwierdziła.

Gdy dziewczyny zauważyły, że Agata spodobała się Robertowi, zaczęły spiskować przeciwko niej.

Ona mi śmierdzi skunksem.

Trzeba to zdusić w zarodku - padło podczas ich rozmowy.

Pomyślały, że Bartek mógłby im pomóc i spróbować zbliżyć się do Agaty, by Robert uznał, że kobieta gra na dwa fronty. Obawiały się jednak, że młodszy mężczyzna będzie miał o nich złe zdanie i zrezygnowały z tego pomysłu.

Podczas eliminacji ostatecznie Agata, razem z Lindą, Izą, Joanną i Beatą znalazły się w willi Roberta. Do Bartka dołączyły z kolei Kinga, Patrycja, Marta i - nielubiana przez ekipę - Dalia. Z programem pożegnała się, ku zaskoczeniu dziewczyn, Kamila.

