Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w czerwcu 2020 roku przywitali na świecie swojego syna Henryka. Chłopiec stał się ich oczkiem w głowie i zaczął często pojawiać się na instagramowych profilach swoich rodziców. Niedawno "Perfekcyjna" pokazała krzesełko, w którym karmi pociechę. Nie należy ono do najtańszych.

Małgorzata Rozenek kupiła krzesełko do karmienia za sporą kwotę

W jednej z relacji u Małgorzaty Rozenek można było zobaczyć moment, kiedy mały Henryka zajadał się przekąskami i czuwała nad nim jego mama. Uwagę zwraca krzesełko, w jakim siedział wówczas chłopiec. Było ono utrzymane w biało-szarej stylistyce z jasnobrązowym akcentem. Komponowało się więc z wnętrzem, w którym zostało ustawione.

Wiadomo również, że Rozenek przeznaczyła niemałą kwotę za wspomniany mebel dla malucha. W opisie relacji podała, skąd on pochodzi. Jest to znana francuska marka, która w swojej ofercie ma wiele przydatnych dla rodziców produktów, jak chociażby leżaki, przewijaki czy właśnie krzesełka do karmienia. Model, na który zdecydowała się dla Henryka, jest opisywany jako wygodny dla maluchów. Jego cena bywa różna w zależności od sklepu, w którym można go znaleźć i wynosi nawet 940 złotych.

Trzeba przyznać, że to sporo, jak na tego typu mebel, jednak Małgorzata Rozenek nie oszczędza na rzeczach dla syna. Swego czasu chwaliła się jednym z wózków, w których woziła Henryka. Ten konkretny, wybrany przez Radosława Majdana kosztował ok. 5 tys. złotych. Na pytania, po co komu aż tyle tego typu pojazdów dla dziecka, rozbrajająco odpowiedziała wtedy, że nie wie, ale oni mają ich aż cztery,