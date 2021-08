Sara Egwu-James zaśpiewała hit Whitney Houston w "Pytaniu na śniadanie"

Sukces Sary Egwu-James był do przewidzenia już podczas przesłuchań w ciemno podczas czwartej edycji "The Voice Kids". Cleo nazwała ją nową Whitney Houston, co ta potwierdzała każdym kolejnym występem. W programie rozwijała się w drużynie Tomsona i Barona z Afromental. Chłopaki doskonale wiedzieli, że mają w swoich rękach prawdziwy diament. Sara Egwu-James dotarła aż do ścisłego finału i wygrała program - co oczywiście nikogo specjalnie nie zdziwiło.

Po udziale w programie "The Voice Kids" Sara Egwu-James może pochwalić się pokaźnym gronem 112 tysięcy fanów na Instagramie. To właśnie z nimi podzieliła się swoją ostatnią metamorfozą. Dziewczyna przy okazji wakacji postanowiła poeksperymentować z włosami. Jesteście ciekawi, jak wygląda?

Sara Egwu-James już podczas programu zaczęła prężnie działać na Instagramie. Od tej pory regularnie publikuje różne treści i dzieli się swoim życiem prywatnym z fanami. Ostatnio postanowiła wprowadzić dosyć sporą zmianę w wizerunku. Młoda artystka postawiła na niezliczoną liczbę warkoczyków, które przypadły go gusty jej obserwatorów. Wśród miłych słów wobec przemiany Sary pojawił się komentarz od samej Roksany Węgiel.

Jaka piękna! - skomentowała Roksana Węgiel, zwyciężczyni pierwszej edycji "The Voice Kids".

Myślicie, że zostanie przy takim wizerunku na dłuższy czas? A może to tylko wakacyjne urozmaicenie?

