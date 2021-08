Aleksandra Kwaśniewska, tak jak wiele znanych osób, aktywnie prowadzi profil w mediach społecznościowych. Internauci mogą tam podglądać jej codzienność, w tym wakacyjne wyjazdy. Wrzucane przez nią zdjęcia wywołują zainteresowanie internautów chętnie komentujących jej posty. Tak było również i tym razem.

Aleksandra Kwaśniewska porównana do Jolanty Kwaśniewskiej

Aleksandra Kwaśniewska postanowiła polecić internautom jedną z modowym marek, której ubrania lubi zakładać. Wychwalała je za to, że są wygodne i sprawdzą się na wiele okazji.

Dziewczyny szyją superwygodne, fajne ciuchy, którymi obskoczycie każdą okazję, od grzybobrania po wieczorne "Aleś się odstawiła, Grażyna!" - czytamy w opisie.

Nie mogło oczywiście zabraknąć fotek, na których pozowała w różnych stylizacjach - od bardzo swobodnych, jak komplet dresowy, po te bardziej "wyjściowe", czyli sukienki z odpowiednio dobranymi dodatkami.

Internauci od razu zwrócili uwagę na to, jak prezentowała się Aleksandra Kwaśniewska. Chodziło o niewymuszoną elegancję. Obserwatorka automatycznie porównała żonę Kuby Badacha do matki - Jolanty Kwaśniewskiej. Nie szczędziła komplementów obu paniom.

Dama jak mama. Ależ ja was, obie panie, uwielbiam za tę niewymuszoną klasę i wewnętrzne piękno. Serdeczności! – czytamy w zamieszczonym komentarzu.

Inna użytkowniczka Instagrama dodała z kolei:

Cudowna mieszanka genów pięknej mamy i przystojnego taty.

To jednak nie wszystko. Jedna z komentujących osób zapytała, gdzie są słynne hashtagi. To nimi w zabawny sposób Kwaśniewska opisywała do tej pory swoje zdjęcia. Córka byłego prezydenta uspokoiła swoich obserwatorów i w wątku dyskusyjnym stwierdziła, że one "powrócą z siłą wodospadu".