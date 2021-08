Roxie Węgiel o współpracy z Ekipą. "To był trochę taki spontan"

W niedzielę, 8 sierpnia, Ekipa Friza dała swój pierwszy koncert dla szerszej publiczności. Na wydarzenie miały wstęp osoby, które zakupiły boxy premium z debiutancką płytą youtuberów. Chyba było warto! Ekipa zadbała o każdy detal. Były fajerwerki, efekty specjalne, a sami influencerzy przylecieli helikopterem. To był niesamowity, pełen przepychu debiut!

Poczciwy Krzychu podczas koncertu Ekipy Friza Zdjęcie Screen Instagram / instagram.com/poczciwykrzychu/

Wśród Ekipy Friza emocje po koncercie wciąż nie opadły

Ekipowicze dzielą się swoimi przeżyciami związanymi z wydarzeniem. Mówią, że był to najlepszy dzień w ich życiu, świetnie się bawili i są z siebie dumni. Sam Friz podzielił się odczuciami na Twitterze. Karol Wiśniewski twierdzi, że pokochał występowanie na dużej scenie. Czy to oznacza, że Ekipa wyjedzie w trasę koncertową? Jest to bardzo możliwe! W jednym z materiałów młodzi wokaliści wspomnieli, że koncert Ekipy ma być początkiem ich festiwali. Po takim wstępie ciężko będzie dorwać bilety. Chętnych jest naprawdę wielu.

Ekipa zafundowała fanom niespodziankę - przedpremierowy pokaz teledysku "Na zajawce"

Fani Ekipy mieli okazję w niedzielę zobaczyć przedpremierowy pokaz teledysku "Na zajawce". Jak podaje Friz, nad produkcją pracowała masa osób od niemal pół roku. Materiał jest czymś absolutnie nowym.

Od 9 sierpnia, od 18, na kanale Ekipy na YouTubie wszyscy będą mogli obejrzeć animowany teledysk. Powstał on we współpracy z partnerem spółki Ekipa Holding S.A. - Pigeon Studios. Co ciekawe, nie będzie to ostatnia produkcja Ekipy i Pigeon Studios. Spółka na 2023 rok zaplanowała premierę animowanego serialu łączącego gatunki fantasy i science fiction, którego fabuła dzieje się w świecie dinozaurów.

Ekipa podczas koncertu: były same znane twarze i pyszny poczęstunek

Na terenie festiwalu nie mogło zabraknąć dedykowanych stoisk. Fani Ekipy mieli okazję zrobić sobie zdjęcie na tle imitującym kultową, podwodną okładkę grupy. Oprócz tego nie zabrakło poczęstunku. Goście mogli zjeść za darmo lody Ekipy. Było wiele sektorów dla gości, w których można było zakupić koszulki Ekipy i odwiedzić budkę z pączkami.

Przy wejściu uczestnicy koncertu otrzymywali także worki z gadżetami. Jak mogliśmy zobaczyć na TikTokach, znajdowały się tam płaszcze przeciwdeszczowe, długopisy i zeszyty sygnowane logiem Ekipy. A to nie wszystko! Youtuberzy postanowili zaprosić przyjaciół po fachu. Wiemy, że na koncert dotarł między innymi Marcin Dubiel, Boxdel, Dla Pieniędzy z ukochaną, Nitro i wiele innych znanych twarzy. Sami członkowie Ekipy dzielą się filmami z koncertu na instagramowych profilach. Widać, że było to niesamowite przeżycie.

Fani Ekipy skandowali "Jeszcze jeden" i się doczekali!

Koncert Ekipy był niesamowitym wydarzeniem dla wszystkich fanów. Youtuberzy odebrali nagrodę za ostatnią płytę, która w tej chwili ma statut diamentowej.

Podziękowali także B.R.O. oraz Qry'emu, którzy zagościli na scenie i pomagali przy produkcji. Po wszystkim fani domagali się bisu. Ekipa nie zawiodła. Wyszła ponownie na scenę, zaśpiewałs, a Patecki rzucił się w tłum! To dopiero było zaskoczenie.

Patec z Ekipy Friza rzucił się w tłum Zdjęcie Screen Instagram / instagram.com/marcindubiel/

Jednak nic straconego. Film z wydarzenia zobaczymy już niedługo, a okazji do spotkania influencerów będzie wiele. To na pewno nie jest ich ostatni koncert. Macie zamiar wybrać się na następne?

