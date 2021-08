Michał Wiśniewski doczekał się gromadki dzieci. Kilka miesięcy temu powitał na świecie kolejną pociechę, syna o imieniu Falco. Choć chłopiec w ostatnim czasie bardzo często pojawia się na profilu wokalisty, to teraz Wiśniewski zamieścił zdjęcie z innym dzieckiem.

Michał Wiśniewski na archiwalnym zdjęciu z synem

Piosenkarza wzięło na wspomnienia i w mediach społecznościowych podzielił się archiwalnym zdjęciem. Młody Michał Wiśniewski pozuje na nim z Xavierem, swoim pierwszym dzieckiem, którego doczekał się z Mandaryną, czyli Martą Wiśniewską.

Wiśniewski przyznał we wpisie, że nie wiedział, co go czeka. Jednak po latach różnych wyzwań i doświadczeń może powiedzieć, że spełnia się w roli ojca, ale stara się być także przyjacielem swojego syna.

Ten młody tata nie zdawał sobie jeszcze sprawy, że czeka go tak wiele wyzwań i że do ojcostwa nie dorósł. Przyszedł walec i wyrównał. Dziś jego syn jest jego przyjacielem, co nie zawsze idzie w parze. Kocham cię, synku! #tataisyn @wisniv #przyjaciele. A tak na marginesie kojarzycie, z jakiego miejsca i sytuacji pochodzi to zdjęcie? - napisał Wiśniewski.

Fani Wiśniewskiego są rozczuleni widokiem, a w komentarzach zgadują, gdzie została wykonana opublikowana fotografia. Typują plan do jednego z teledysków piosenkarza.

Jakie urocze dwie wisienki. Xawcio do schrupania.

Taka przyjaźń między ojcem i synem to coś pięknego. Teledysk "Tobą oddychać chcę"

Tata i Syn przyjaciele na całe życie!

To zdjęcie pochodzi z teledysku do piosenki "Tobą oddychać chcę". Ale Xavier był wtedy maleńki - czytamy w komentarzach.

Michał Wiśniewski – żony i dzieci

Przypomnijmy, że pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego była Magda Femme. Następnie piosenkarz związał się z Martą Wiśniewską, z którą doczekał się dwójki dzieci – Fabienne i Xaviera. Kolejną jego żoną była Anna Świątczak. Z nią Wiśniewski ma także dwójkę dzieci – Etiennette Annę i Vivienne Vienne. Czwartą małżonką wokalisty była Dominika Tajner. Para nie doczekała się wspólnego dziecka, ale razem wychowywali syna Tajner z poprzedniego związku. Pod koniec stycznia został ojcem Falco, którego doczekał się z piątą małżonką, Polą.

