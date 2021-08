Katarzyna Skrzynecka jest aktualnie nad morzem, gdzie ma okazję oddawać się wakacyjnemu wypoczynkowi. Relacją stamtąd dzieli się w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje kadry z ukochanym oraz znajomymi. Jeden z jej ostatnich postów wywołał zdumienie komentującej go internautki.

Katarzyna Skrzynecka w makijażu w spa

Artystka poinformowała na instagramowym profilu, że przyszedł właśnie czas na zabiegi, którym lubi się oddawać raz w roku.

Tylko raz do roku, gdy jestem tu na kilka dni, pozwalam sobie na luksus zabiegów dla ciała i relaksu na rytuałach ayurwedyjskiego (Abhayanga Shirodara) lub polinezyjskiego (Lomi Lomi) SPA. Pełna harmonia i wyciszenie - podała.

Pokazała również zdjęcie zrobione w gabinecie, w którym akurat się znajdowała oraz dwa selfie. Jedno z nich zwróciło uwagę internautki. Katarzyna Skrzynecka pokazała się bowiem na nim umalowana. Na twarzy miała podkład, róż, szminkę oraz pełny makijaż oka i zrobione brwi.

Tak! Pełne SPA. W pełnym scenicznym makijażu - wybrzmiało w komentarzu.

Nie pozostało to bez odpowiedzi aktorki. Przekonywała swoją obserwatorkę, że tak nie wygląda makijaż sceniczny, tylko codzienny. Wytłumaczyła też, że zdjęcie było zrobione jeszcze przed wejście na zabieg, kiedy mogła mieć make-up. Potem został on już zmyty. Zresztą sama Skrzynecka pokazała to na innym ujęciu, gdzie widać ją w wersji naturalnej.

Myli się pani. "Makijaż" sceniczny wygląda zupełnie inaczej. Tu na zdjęciu to akurat "makijaż" casualowy - i to przed drzwiami do spa ?? Podczas (rytuałów - dop. red.) i po rytuałach - bez "makijażu" - jak widać na zdjęciu - zaznaczyła jurorka programu "Twoja twarz brzmi znajomo"

Aktorka została również wsparta przez inną internautkę. Spotkała się również w wieloma ciepłymi słowami i komplementami pod swoim adresem. Jedna z osób stwierdziła, że Katarzyna Skrzynecka wygląda na naprawdę zrelaksowaną.