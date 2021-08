Ronnie Ferrari wraca z nowym singlem. Czy szykuje się hit na miarę ''Ona by tak chciała''?

Hubert Kacperski, pochodzący z Włocławka piosenkarz, stał się popularny w 2019 roku za sprawą singla "Ona by tak chciała". Przebój wpisał się w kanon imprezowej playlisty niejednej dyskoteki w kraju. Do tej pory piosenka zebrała ponad 167 milionów wyświetleń na YouTubie i jest jednym z najczęściej puszczanych utworów podczas wesel czy przyjęć urodzinowych.

Czym zaskoczył fanów Ronnie Ferrari po sukcesie "Ona by tak chciała"?

Po spektakularnym sukcesie "Ona by tak chciała" Ronnie Ferrari wypuścił jeszcze kilka utworów - m.in. "Radiówkę", która również cieszyła się popularnością wśród internautów. 22-letni piosenkarz zaangażował się również we współpracę z innymi artystami oraz wziął udział w Hot16Challenge, czyli wyzwaniu polegającym na nagraniu 16 wersów utworu i nominowaniu kolejnych osób do akcji.

Ronnie Ferrari wypuścił kolejny hit? Poznajcie singiel "911"

Niedawno Ronnie Ferrari postanowił o sobie przypomnieć! 5 sierpnia zaprezentował w sieci nowy utwór zatytułowany "911". Klimat piosenki różni się od kultowego singla "Ona by tak chciała". To zdecydowanie bardziej klubowa propozycja z elementami rapu. Tekst piosenki opowiada o rozrywkowym życiu oraz o tym, jak Ronnie jest rozchwytywany przez kobiety, które piszą do niego w wiadomościach prywatnych, a także zaczepiają podczas imprez. Premierze piosenki towarzyszy teledysk, który jest pierwszym w dorobku młodego artysty.

Od chwili premiery nowy utwór został wyświetlony ponad 73 tys. razy. Jak myślicie, czy ''911'' osiągnie spektakularny sukces?