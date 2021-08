Była dziewczyna Friza wraca na Youtube'a. Zapowiada się wielki powrót?

Ekipowicze w ostatnim czasie chętnie chwalą się zmianami, których dokonali w swoim wyglądzie. Na tapecie są operacje, zabiegi i wizyty u specjalistów. Pojawiają się liczne materiały na YouTubie oraz InstaStories.

REKLAMA

Friz chwali się uśmiechem od "ucha do ucha"

W czwartek na Instagramie Friz pochwalił się swoim nowym uśmiechem! Zapytał obserwatorów, czy dostrzegają zmianę. Karol Wiśniewski po prawie dwóch latach zdjął aparat ortodontyczny. Jak przyznał, miał zamiar pochwalić się efektem leczenia w filmie, który ma się ukazać w przyszłym tygodniu, jednak wiedział, że ciężko będzie mu to ukrywać. Musiałby się nie odzywać na Instagramie, a uwielbia nagrywać relacje dla swoich fanów.

Jak oceniacie jego nowy uśmiech? Niebawem na kanale zobaczymy reakcję członków Ekipy!

Friz Zdjęcie Screen Instagram / instagram.com/frizoluszek

Tromba zdecydował się usunąć wadę wzroku

"Po 25 latach w końcu widzę normalnie" - tak swój materiał zatytułował Mateusz Trombalski. Od dłuższego czasu wiedział, że chce podjąć się zabiegu usunięcia wady wzroku. Podczas kręcenia teledysku do "Napad na bank" podjął ostateczną decyzję.

Jak twierdził, przez nie noszenie na planie okularów bardzo bolała go głowa i słabo widział. Wtedy już był pewny, że chciałby ułatwić sobie życie. Skonsultował się ze swoim okulistą i podjął się laserowego usunięcia wady wzroku. Okulary przeszkadzały mu w codziennym funkcjonowaniu. Aby chronić się przed słońcem, musiał kupować specjalistyczne szkła pasujące do jego wady wzroku. Uwielbia kombinować ze swoimi stylizacjami, a jak twierdzi, okulary fajnie dopełniają cały strój. Tromba przeszedł już trudny okres rekonwalescencji. Przez jakiś czas musiał chronić oczy przed promieniami słonecznymi. Było jednak warto! Mateusz Trombalski jest zadowolony z efektu i cieszy się znacznym ułatwieniem funkcjonowania.

Jak spotkamy się po tym filmie obydwoje będziemy odmienieni - zażartowała w filmiku Tromby Marcysia, zapowiadając swoją zmianę.

Na leczenie ortodontyczne zdecydowała się także jedna z Ekipowiczek - Marcysia. Ta decyzja chodziła z nią już od dłuższego czasu. Wybrała klinikę, do której uczęszczają pozostali członkowie Ekipy. W przeciwieństwie do swojego chłopaka - Tromby (który również nosi aparat ortodontyczny) i Friza, zdecydowała się na tradycyjny aparat. Uważa, że ma on swój urok i podoba się jej wizualnie. Myślicie, że w przypadku Marcysi efekt leczenia będzie równie oszałamiający, co u Friza?

Zobacz wideo Wersow brała udział w wyborach miss. Jak wyglądała?

Wersow zdecydowała się na operację plastyczną

W jednym ze swoim filmów, który Wersow opublikowała z końcem maja, podzieliła się z widzami poważną decyzją. Influencerka zdecydowała się na zabieg powiększenia piersi. Jak twierdzi, nie było w tym nic spontanicznego - nad operacją zastanawiała się już od lat, ale nie miała odpowiednich funduszy. Wersow wybrała najdroższe i najlepsze z dostępnych na rynku implanty.

Weronika zdecydowała się wprowadzić w materiale poświęconym zabiegowi ograniczenie wiekowe. Zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i nie chciałaby, aby jej młodsze widzki sugerowały się jej decyzją.

Prezenty urodzinowe w stylu Wersow. Co poczciwy Krzychu dostał od Wersow?