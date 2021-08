Sanah, czyli Zuzanna Jurczak, to utalentowana multiinstrumentalistka, która popularność zyskała w 2020 za sprawą singla "Szampan". Od tej pory "królowa dram" (bo taki tytuł nosi jej pierwsza płyta) zyskała ogromną popularność i pięć nominacji do prestiżowych nagród muzycznych. 5 sierpnia do swojej kolekcji dołożyła pierwszego w karierze Fryderyka, a my czujemy, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i dopiero się rozkręca!

REKLAMA

Zobacz wideo Sanah rozmawia z Jessie Ware. Dzieci gwiazdy bohaterami drugiego planu

Sanah nucą wszyscy… także na pielgrzymce! "Och, ale jazz, na pielgrzymce fajnie jest"

A teraz zamiast "Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi", wstawcie "Kawka w termosie z rana towarzyszy mi". Z kolei w miejsce "Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił. Gdzie Romeo był":

"Kilometrów dość, żeby mocno dostać w kość. Pątnik to jest gość".

Nie przecierajcie oczu (ani uszu) ze zdumienia! Piosenka "Ale Jazz" sanah i Vito Bambino doczekała się bowiem przeróbki, a dokładniej pielgrzymkowej wersji wykonanej przez Zespół Przyjaciele podczas 30. Pielgrzymki Grupy Kociewie. Za tekst odpowiada Tomasz Narloch, a całe nagranie udostępniono na YouTubie.

Piosenka stworzona na potrzeby pielgrzymki towarzyszyła wiernym w drodze na Jasną Górę. Tekst "Ale Jazz" został dość wiernie zastąpiony nowym i nie będziemy ukrywać, wpada w ucho. Z przeróbki dowiemy się, że:

Oh, ale jazz na pielgrzymce fajnie jest, wszyscy bracią są the best. Każda siostra uśmiechnięta.

Przerobiony został także fragment śpiewany przez Vito Bambino. Zamiast "Jeszcze nie przyszła, a o 8 miała być. Widzę na insta kawkę woli sama pić", w religijnej odsłonie usłyszmy: "Godzina szósta rano i poranna Msza. Karmieni Słowem Bożym, które wartość ma".

"Koronawirus" zamiast "Szampana" - czyli inne przeróbki hitów sanah m.in. z Andrzejem Dudą w roli głównej

To nie pierwszy raz, gdy piosenka sanah doczekała się przeróbki. O ile pielgrzymkowa wersja jest raczej utrzymana w podniosłym tonie, o tyle wcześniejsze mają humorystyczny charakter. Youtuber Luxior, słynący z przeróbek i parodii, niemal rok temu zaprezentował wersję "No sory" sanah w wykonaniu… premiera Mateusza Morawieckiego!

Ale nie ukrywajmy, to nie Luxior podbił internet "sanahową" przeróbką. Niemal kultowa okazała się przeróbka youtubera Hargisa, która ma na koncie ponad pięć milionów odsłon. Mowa oczywiście o parodii "Szampana" sanah w wykonaniu samego prezydenta Andrzeja Dudy.

Która z przeróbek hitów Zuzi podoba wam się najbardziej?