Natsu pod koniec sierpnia zawalczy z Lexy Chaplin na gali High League. Wszyscy uczestnicy, biorący udział w wydarzeniu, posiadają swój reflink, z którego fani mogą zakupić dostęp do wydarzenia, a tym samym wesprzeć swoich ulubionych zawodników. Natalia Karczmarczyk zdradziła, na co przeznaczy pieniądze zarobione na reflinku.

Natsu chce przeznaczyć pieniądze na... wsparcie fundacji! Szczytny cel, a udział w nim wezmą fani

W czwartek na InstaStories Natsu podzieliła się z fanami decyzją, jaką podjęła. Członkini Teamu X ma zamiar przeznaczyć pieniądze zebrane z reflinka prowadzącego do gali High League na jedną z czterech fundacji. Zaproponowała:

Centrum Praw Kobiet,

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,

RAK'N'ROLL,

Mali Bracia Ubogich.

Przedstawiła program każdej z fundacji, wspomniała, czym organizacje się zajmują oraz komu, i w jaki sposób pomagają.

Natalia Karczmarczyk poprosiła o głos w tej sprawie swoich fanów. Ufa im i twierdzi, że wybiorą dobrze. Chciałaby jednocześnie pobić rekord sprzedanych reflinków. Jak podaje na Instagramie, ten obecnie należy do Sylwestra Wardęgi. Zależy jej, aby zebrana suma była jak największa. Influencerka pragnie nieść pomoc innym i dać dobry przykład. Cieszy się, że jej fani mogą być częścią tego przedsięwzięcia.

Natsu Zdjęcie Screen Instagram / instagram.com/natalia.karczmarczyk

Natsu zdaje sobie sprawę ze swoich zasięgów. Walki na High League podjęła się, aby sprawdzić samą siebie i pokazać, że ma w sobie wystarczająco samozaparcia do regularnych treningów. Chce dawać swoim widzom dobry przykład. Wie, że wiele młodych osób ma ją za idolkę i czerpie z niej inspiracje. Wierzy, że taka akcja zmotywuje ich do zakupu dostępu do gali, a przy tym jej fani będą częścią charytatywnego przedsięwzięcia.

Gala High League. Lexy Chaplin zmierzy się z Natsu