Lexy Chaplin już od początku pierwszej edycji Teamu X cieszy się ogromną sympatią wśród fanów. Choć projekt rozpadł się krótko po dołączeniu Natsu, Lexy wciąż korzysta z ogromnej popularności. Niebawem zobaczymy dziewczynę w oktagonie podczas gali High League.

REKLAMA

Lexy Chaplin dzieli się zdjęciami z przeszłości. Jak wyglądała?

Zaraz po treningu, Lexy postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami zdjęciami sprzed lat. Pokazała między innymi, jak wyglądała w liceum i co robiła podczas najdłuższych wakacji w życiu.

To, co na pewno nie uległo zmianie, to poczucie humoru Lexy Chaplin. Od zawsze miała ogromny dystans do siebie. Kiedyś swoje zabawne fotki wysyłała do znajomych, dziś natomiast dzieli się nimi z gronem 1,7 miliona fanów! Jesteście ciekawi, jak wyglądała?

Zobacz wideo Lexy dzieli się swoimi zdjęciami sprzed lat. Zmieniła się?

Lexy zmagała się z trądzikiem jak wiele nastolatek. Takie zdjęcia pokrzepiają!

Na kilku zdjęciach możemy zauważyć, że młoda gwiazda miała problemy związane z cerą. Nie wstydzi się tego i pokazuje, jak jej skóra wyglądała kiedyś. Jej obserwatorzy na co dzień są osaczeni wyidealizowanymi Influencerkami. Taki uśmiech w stronę fanów mógł podnieść na duchu nie jedną nastolatkę, która mierzy się z podobnym problemem. Według nas - takie zdjęcia pokrzepiają i są lepsze niż ugładzone i wyfiltrowane! Celebrytka uświadamia dziewczyny, mówi o realiach i pokazuje prawdę.

Wspomnienie szkolnych czasów - były imprezy i stres związany z maturą

Lexy Chaplin niejednokrotnie wspominała, że jej największym szkolnym wrogiem była matematyka. Właśnie przed maturą z tego przedmiotu stresowała się najbardziej. Zaliczenie przyniosło ogromną ulgę.

Na InstaStory pojawiły się również filmiki z imprez, na których bawiła się z przyjaciółkami. Mówi, że utrzymują kontakt po dziś dzień. Dziewczyny wystąpiły na kanale YouTube Lexy przy okazji zeszłorocznych Vlogmasów.

Uważacie, że Lexy bardzo się zmieniła?

Cleo i Lexy Chaplin w jednym teledysku. Ostatniej sceny wolelibyście nie oglądać