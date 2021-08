Kilka tygodni temu media obiegła informacja o nieoczekiwanym rozstaniu Jakub Rzeźniczaka z Magdaleną Stępień. W momencie rozpadu związku, modelka była w zaawansowanej ciąży. Tuż przed przyjściem na świat swojego drugiego dziecka, piłkarz związał się z nową partnerką. Podobno sportowiec spotykał się z nową dziewczyną, będąc jeszcze w związku z ciężarną Stępień.

REKLAMA

Stępień ma żal do Rzeźniczaka. Wiemy, czy odezwał się do niej po głośnym wywiadzie

Zobacz wideo Jakub Rzeźniczak i Magdalena Stępień pokazali nagrania z wakacji

Kim jest nowa partnerka Jakuba Rzeźniczaka?

Jakub Rzeźniczak słynie ze słabości do kobiet, afer miłosnych i licznych zmian partnerek. Jego była żona, modelka, Edyta Zając, wniosła o rozwód, kiedy dowiedziała się, że piłkarz ma nieślubne dziecko z inną kobietą. Za to Magdę Stępień porzucił tuż przed narodzinami swojego drugiego dziecka. Sportowiec już związał się z nową wybranką serca, a mianowicie z niejaką Pauliną Nowicką.

Magdalena Stępień szczerze o swoich problemach i Kubie Rzeźniczaku

Nowa partnerka piłkarza podobno dzierży stanowisko "ekspertki ds. marketingu" w piłkarskim klubie Stal Rzeszów. Niedawno zadebiutowała w roli WAG, kibicując z zaangażowaniem podczas meczu Wisły Płock z Legią Warszawa. Nowa wybranka piłkarza opublikowała w sieci zdjęcie, na którym razem z koleżanką dokazują na trybunach.

Okazuje się, że relacja Pauliny i Jakuba rozwinęła się już na tyle, że sportowiec postanowił oficjalnie podzielić się tym faktem. Rzeźniczak zmienił status związku na Facebooku. Co więcej, ponoć nowa partnerka piłkarza ponoć pojechała z nim pod szpital, by Rzeźniczak mógł po raz pierwszy zobaczyć syna. Kiedy on był na oddziale, Nowicka cierpliwie czekała w zaparkowanym przed placówką samochodzie.

Stępień gorzko o Rzeźniczaku: Przyjechał przed szpital z nową partnerką