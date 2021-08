Alice Blender to TikTokerka, która wrzuca nagrania o tematyce lifestylowej. Młoda mama promuje m.in. weganizm oraz holistyczne podejście do życia. Często pokazuje też, jak wygląda jej życie codzienne oraz w jaki sposób wychowuje syna. Jedna metoda Alice wywołała burzę w sieci. Słusznie?

TikTokerka pokazała, w jaki sposób karmi syna. To normalne?

Alice bardzo często pokazuje, jak wygląda jej życie rodzinne i podejście do różnych tematów, dotyczących wychowania dzieci. Na filmie, który wywołał oburzenie, widzimy, jak 21-letnia kobieta odgryza małe kawałki jabłka, które lądują na stoliczku, przy którym je mały Fern. Nagranie zostało opatrzone podpisem "Kiedy ludzie pytają mnie, dlaczego karmię swoje dziecko jak ptak". W tle słyszymy natomiast następujące słowa "To ci się nie podoba? Czy może po prostu mnie nie lubisz?". Całość możecie zobaczyć pod tym linkiem. Internauci twierdzą w komentarzach, że metoda Alice jest obrzydliwa i niczym nie da się jej uzasadnić - przecież mogła owoc pokroić za pomocą noża. Poza tym, po co pokazywać takie wideo w sieci? Wiele osób nie widzi w tym żadnego celu, a jedynym efektem obejrzenia materiału jest niesmak. Kto przesadził? Część oglądających dodała, że w taki sposób Alice może przekazać dziecku szkodliwe bakterie!

Drugi front postanowił bronić zachowania TikTokerki, zauważając, że wiele mam stosuje taką praktykę i nie ma w tym nic niezwykłego. Ta grupa internautów w ten sposób zauważa, że hejterzy jak zwykle robią z igły widły i szukają jedynie dziury w całym.