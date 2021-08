Mini Majk wygadał, jak Ekipa mówi o swoich fanach. Widzowie nie kryli oburzenia jego docinkami

Lody Ekipy Friza pobiły rekord w 40-letniej historii firmy Koral

Po publikacji wyjaśnień Ekipy Friza dotyczących dram komentarze nie cichną. Youtuberzy Ekipy tłumaczyli się z kradzionego loga przez Wersow, braku kreatywności oraz ich działań na giełdzie. Wiemy, że twórcy mają zamiar zwracać większą uwagę na komentarze swoich widzów. Fani są oburzeni aktualnym kontentem i czują się zignorowani. Twórcy twierdzą, że publikują filmy, których nagrywanie sprawia im przyjemność. Nie zawsze mają możliwość zaprosić swoich kolegów. Mówią, że każdy z nich jest zapracowany i ciężko jest zaplanować nagrywki tak, aby zaangażować jak najwięcej Youtuberów.

Mini Majk przyznaje się, że tworzą filmy dla dzieci

Ostatnio Wip Brosi gościli w swoim podcaście Mini Majka. Wypytali go o związek z Pauliną, jego drogę do sukcesu oraz twórczość. Youtuber przyznał, że czuje się w ostatnim czasie wypalony. Stara się wymyślać ciekawe filmy, jednak codzienność go wycieńcza. Mateusz Krzyżanowski mówi, że większość z nich tworzy, bo musi. YouTube to praca Ekipowiczów i nie mogą zostawić swojej widowni bez nowych treści, a dłuższa nieobecność zadziałałaby niekorzystnie dla algorytmu. Zapytany o najlepszego twórcę w grupie, wymienił Poczciwego Krzycha i Pateca.

I to samo mówią, co ja, że my robimy praktycznie w większości to samo, bo my trafiamy do tej grupy dzieciaków - skomentował Mini Majk, jak postrzega grupę docelową Ekipy.

W wywiadzie nie padają konkretne liczby czy widełki. Z wypowiedzi Mateusza Krzyżanowskiego możemy jednak wywnioskować, że treści Ekipy są skierowane głównie do dzieci.

Kontrowersyjna wypowiedź Mini Majka wzburzyła Internatów

Wip Brosi postanowili także dowiedzieć się, jak Majk stał się rozpoznawalny i trafił do Ekipy Friza. Karol Wiśniewski chciał stworzyć grupę youtuberów inspirowaną Amerykanami i poszukiwał osoby niskorosłej. Kolega z baru, w którym Krzyżanowski wówczas pracował, znał się z Frizem i postanowił zaproponować mu Mini Majka. Z początku spotkał się z ogromną krytyką i widzowie śmiali się z tego, jak jest traktowany.

Mimo ogromnej rzeszy fanów, Mini Majk wciąż spotyka się z docinkami na swój temat. Wiele osób uważa, że sposób, w jaki stał się rozpoznawalny jest śmieszny i poniżający.

Śmieszny tak jak twoja wypłata - cytuje Majk swoją częstą odpowiedź na krytykę.

To zdanie wywołało burzę wśród widzów. Uważają, że osoba z tak dużymi zasięgami nie powinna poniżać innych ze względu na statut społeczny. Mini Majk kiedyś pracował jako barman, a oprócz tego wiele lat swojego dzieciństwa spędził w domu dziecka.

Uważacie, że taka odpowiedź jest na miejscu? Czy Mini Majk powinien przeprosić fanów?