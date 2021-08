Doda od kilku dni wypoczywa w Grecji i co chwilę wrzuca na Instagram zdjęcia w bikini. Na niektórych leży, na innych tańczy, na kolejnych kąpie się w basenie. Uwagę zwraca jej smukła sylwetka, którą osiągnęła dzięki intensywnym treningom na siłowni. Fani są zachwyceni.

Doda żartuje, że nikogo nie pozna. Wymienia powody

Doda tańczy w kostiumie na wakacjach

Ostatnio na koncie Dody pojawiły się ujęcia z basenu, a pod postem refleksyjnie odnosiła się do ostatnich miesięcy. Stwierdziła, że wreszcie ma okazję wyciszyć się i zastanowić nad tym, co dalej. Trudno się z nią nie zgodzić - wypoczynek w luksusowym hotelu z pewnością sprzyja tego typu rozmyśleniom. Teraz poświęciła chwilę, by przypomnieć na Instagramie o utworze zapowiadającym film "Dziewczyny z Dubaju", którego jest zresztą producentką.

"Don't Wanna Hide" pojawił się w sieci przeszło miesiąc temu i, jak przyznaje wokalistka, już zyskał na YouTubie ponad dwa miliony wyświetleń.

Dziękuje za dwa miliony wyświetleń "Don’t Wanna Hide". Utwór za miesiąc zawalczy w konkursie na hit lata w Polsacie - zapowiedziała Doda we wpisie.

Wrzuciła przy okazji wideo, na którym się wygina, a w tle leci jej nowa piosenka. Jako że ma na sobie jednoczęściowe bikini, fani od razu zwrócili uwagę na szczupłą i wysportowaną sylwetkę wokalistki.

Co za bogini!

Kobieta sztos.

Nie dość, że jesteś rakieta, to jeszcze masz zajebisty kostium! - pisali jej w komentarzach.

Doda wspomina odważny teledysk, który nakręciła z Majdanem

Faktycznie "rakieta"?

