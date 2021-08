Dorota Szelągowska często ucieka od zgiełku wielkiego miasta. Dokąd? Dla projektantki wnętrz decyzja jest zawsze prosta. Szelągowska jeździ na Warmię, gdzie ma dom. Jest tam miejsce nie tylko dla niej, ale i dla gości. Gwiazda TVN-u pokazała, jak urządziła przestrzeń dla odwiedzających ją osób.

Dorota Szelągowska na wakacjach. "Bez filtra, pracy i stanika"

Dorota Szelągowska pokazała gościnną sypialnię na Warmii

Projektantka wnętrz dba nie tylko o pomieszczenia, które tworzy dla swoich klientów i uczestników jej programu. Przywiązuje także ogromną wagę do każdego szczegółu w swoim domu. Zarówno tym w Warszawie, jak i na Warmii. Szelągowska co jakiś czas zaprasza do "wirtualnych odwiedzin".

Od kilku dni gwiazda TVN-u przebywa poza miastem i to kadrami z miejscówki na Warmii raczy fanów. Pokazała m.in. taras, który wygląda niczym salon, a także, co znalazło się w jej kuchni.

Tym razem przyszedł czas na kolejne pomieszczenie, a jest nim pokój gościnny. Z wpisu Doroty Szelągowskiej wynika, że jeszcze niedawno pomieszczenie wyglądało zupełnie inaczej. Projektantka jednak odmieniła wnętrze, a zajęło jej to zaledwie dwie godziny! W sieci udostępniła zdjęcie, na którym możemy podziwiać efekt końcowy, ale zapowiedziała, że niebawem zaprezentuje też, jak pokój wyglądał przed metamorfozą.

Pokój został urządzony w morskim stylu. W pomieszczeniu dominują jasne barwy, znalazły się drewniane i wiklinowe dodatki. Całość prezentuje się bardzo przytulnie.

Już niedługo pokażę Wam proces metamorfozy tej gościnnej sypialni. Zajęła nam 2 godziny - tu zdjęcie po. 11m2, dwa łóżka 140 cm i nadmorski klimat - napisała projektantka.

Dorota Szelągowska ma kompleksy? Zamieściła w sieci zdjęcie z plaży