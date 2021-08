Agata i Piotr Rubikowie wraz z córkami polecieli na wakacje do Francji. Żona muzyka, która na bieżąco relacjonuje rodzinne życie w mediach społecznościowych, "zabrała" także swoich obserwatorów na ten wypad. Agata Rubik, zanim podzieliła się relacjami z Paryża, pokazała przygotowania do wyjazdu.

Agata Rubik poleciała z rodziną na wakacje. Pokazała, co zabrała ze sobą na lotnisko

Tuż przed opuszczeniem domu na kilka dni Agata Rubik zajrzała do lodówki. Celebrytka, zapewne jak wiele osób, przed wyjazdem pozbyła się z niej jedzenia, które mogłoby się zepsuć podczas jej nieobecności w domu. I zrobiła coś, co być może spora część osób rzadko robi. Zamiast wyrzucać jedzenie, które jeszcze jest dobre do spożycia, żona Piotra Rubika zapakowała je ze sobą i zabrała na lotnisko. W związku z tym jej rodzina mogła przed wylotem dokończyć to, czego nie udało się zjeść w domu. Na InstaStories pokazała, co znalazło się w jej torbie. Dodała też ankietę, w której zapytała obserwatorów o marnowanie jedzenia.

Jedzenie w lodówce nie może się zmarnować... - napisała Agata Rubik.

Co zrobić, by nie marnować jedzenia?

Nie trzeba chyba mówić, że to bardzo dobry ruch. Wiadomo, że nie zawsze i nie wszystko da się ze sobą zapakować, ale wtedy, zamiast wyrzucać jedzenie, można je przecież komuś przekazać. Co można z tym zrobić, prócz tak oczywistej rzeczy, jak "zjeść tyle, ile się kupiło"? Więcej informacji o różnych pomysłach na ograniczenie marnowania żywności znajdziecie m.in. TUTAJ.

Next.gazeta.pl, powołując się na Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, podaje, że tylko w naszym kraju w każdej sekundzie przez cały rok wyrzucane jest do kosza prawie 153 kg żywności. I nie mówimy tu tylko o dużych producentach czy restauracjach. Za ponad 50 proc. tej liczby odpowiadamy my - zwykli konsumenci.

