Najpierw Positano, teraz Majorka. Jessica Mercedes na Instagramie zaczęła relacjonować swoją podróż, pokazując ujęcia ze słonecznej plaży czy miejsc, które zwiedziła. Niestety celebrytka miała niemiłe doświadczenie z miejscową kuchnią.

Jessica Mercedes o jedzeniu na Majorce. "Dawno nie jadłam tak słabego"

Jessica Mercedes, jako wielka miłośniczka jedzenia, nie mogła nie spróbować tego, co serwują na Majorce. Okazało się jednak, że jej doświadczenia w jednym z lokali nie należały do najprzyjemniejszych. Blogerka poinformowała w relacjach na InstaStories, że jest zawiedziona.

Powiem wam, że mieliście rację z tym jedzeniem na Majorce. Dawno nie jadłam tak słabego jedzonka - czytamy w napisach do opublikowanego wideo.

Co więcej, okazało się, że jedna z knajp zamiast zamawianej wody z cytryną zaserwowała jej, jak twierdzi sama zainteresowana, wodę z cytryną i płynem do mycia naczyń. Jessica Mercedes i jej koleżanka postanowiły zrekompensować sobie kiepskie kulinarne doświadczenia. Wybrały się wiec do kolejnej restauracji, gdzie podano im papryczki padron oraz grillowanego homara.

Było pysznie. Bo owoce morza trudno zrąbać na grillu, co nie? - tym razem napisała w relacji.

Pokazała nawet zdjęcie wspomnianego przysmaku. Po obiedzie udała się już na zakupy. Później okazało się również, że blogerka postanowiła sama przygotować coś do jedzenia. Na stole wylądowała feta pasta.

Feta pasta Jessiki Mercedes instagram.com @jemerced

Też mieliście złe kulinarne doświadczenia podczas wakacyjnych wypadów?