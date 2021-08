Weronika Sowa, znana szerzej jako Wersow, odpowiedziała w weekend na zarzuty, które postawił jej Wardęga. Chodzi o wykorzystanie logo francuskiego twórcy, który nikomu nie udzielił licencji na jego używanie. Co na to Wersow, która kilka lat temu zaczęła studia prawnicze i miała zajęcia z zakresu prawa autorskiego? "Myślałam, że jest to dozwolone".

5 Screen: YouTube Ekipa Otwórz galerię Na Gazeta.pl