Agnieszka Woźniak-Starak nie raz i nie dwa zwracała na siebie uwagę swoimi stylizacjami. Chwalona za dobry, modowy gust dziennikarka często stawiała na looki, które podkręcała m.in. dobranymi dodatkami. Tym razem internauci pod ostatnim zdjęciem zachwycali się jej butami.

Agnieszka Woźniak-Starak w letniej stylizacji. T-shirt od polskiego projektanta. A sandały?

Agnieszka Woźniak-Starak opublikowała na Instagramie post z dwoma zdjęciami. Na jednym z nich z uśmiechem pozowała do obiektywu. Na innym natomiast widać, jak dziennikarka siedzi na drewnianych schodach na zewnątrz domu i przyjmuje nonszalancką pozę, przytrzymując palcami założone okulary przeciwsłoneczne. Gwiazda stacji TVN miała na sobie koszulkę na krótki rękaw i z nadrukowanym wzorem z czterema palmami. Woźniak-Starak zamieściła oznaczenie, więc wiadomo, że t-Shirt pochodzi z nowej kolekcji projektanta Łukasza Łemioła, który zresztą skomplementował wygląd dziennikarki pod postem. Cena za tę bluzkę to 329 złotych.

Prowadząca "Dzień dobry TVN" założyła jasnoróżowe krótkie spodenki z paskiem, sandały z charakterystycznym łańcuchem przy palcach oraz wokół kostki. To właśnie ten element stylizacji szczególnie podbił serca internautów, którzy dopytywali Agnieszkę o markę butów.

Czy mogę zapytać, skąd są sandałki? Świetne - wybrzmiało.

Okazało się, że pochodzą one od projektantki Stelli McCarteney i jest to model Falabella. Jedna z użytkowniczek Instagrama wrzuciła w komentarz nawet link do polskiego sklepu, gdzie można je znaleźć. Ich cena oryginalna to 2892 zł, po przecenie zaś 2732 zł.

Wam również spodobały sandały założone przez Agnieszkę Woźniak-Starak?