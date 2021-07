Miss Polski spodziewa się dziecka! Olga Buława pokazała zdjęcie z ciążowym brzuchem

Olga Buława spodziewa się dziecka. Miss Polski 2018 i jedna z bohaterek programu "No to lecę!" radosną nowiną pochwaliła się w swoje trzydzieste urodziny. Opublikowała też zdjęcie z ciążowym brzuchem.

Olga Buława jest w ciąży!

Olga Buława szerszej publiczności dała się poznać trzy lata temu. Wówczas zdobyła tytuł Miss Polski 2018. Co ciekawe, do konkursu zgłosiła się za namową koleżanki. Buława, która ukończyła Uniwersytet SWPS z tytułem magistra prawa, do finału konkursu weszła z tytułem tytuł II WICEMISS Ziemi Zachodniopomorskiej. To nie jedyny jej sukces. Olga miała też okazję wystąpić w konkursie Miss Universe 2019, w którym reprezentowała nasz kraj. Zdobyła tytuł Miss Universe Congeniality.

Część osób może kojarzyć Olgę również z telewizji. Buława to jedna z bohaterek programu "No to lecę!", w którym przedstawiane są kulisy pracy jako stewardessa. Olga, choć w przeszłości bała się latać samolotami, to przełamała swój lęk i od 2013 roku pracuje właśnie jako stewardessa w Liniach Lotniczych LOT.

Miss Polski 2018 nie ukrywa, że kocha podróżować, więc taka praca jest dla niej spełnieniem marzeń, bo może odwiedzać mnóstwo miejsc. Przed nią kolejne wyzwanie. Tym razem nie zawodowe, a prywatne. Olga spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Radosną nowiną pochwaliła się w wyjątkowym momencie, bo w dniu swoich trzydziestych urodzin. Zamieściła też zdjęcie z ciążowym brzuchem.

Najpiękniejszy prezent na trzydzieste urodziny - podpisała zdjęcie.

W komentarzach nie zabrakło gratulacji, do których oczywiście się przyłączamy!

