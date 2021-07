Ewelina Lisowska ma obecnie intensywny czas - od początku roku odwiedziła kilka zakątków świata, a teraz znowu miała zaplanowane wakacje. Ujęciami z plaży czy najbardziej popularnych miejsc turystycznych dzieli się oczywiście na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewelina Lisowska robi "wampirzy lifting"

Ewelina Lisowska przeszła mała metamorfozę i zdradziła, ile waży

Ewelina Lisowska na wakacjach w Barcelonie

Ewelina Lisowska ma w tym roku za sobą kilka urlopów w Polsce, ale też wyjazdy do m.in. Egiptu, Włoch, Meksyku, a teraz przyszedł czas na Barcelonę. Wydaje się, że jej życie to ciągłe wakacje, jednak prawdopodobnie to właśnie zdjęcia z wczasów lądują na jej profilu zdecydowanie częściej niż jakiekolwiek inne. Tym razem wokalistka przechadzała się hiszpańskimi uliczkami - odwiedziła oczywiście słynny kościół Sagrada Familia, w wolnym czasie udała się też na plażę.

Zobacz też: Ewelina Lisowska na zdjęciu w bikini. "Czy mam się wstydzić, że nie zrobiłam perfekcyjnej formy na lato?" Fani jej dziękują

Udostępnione zdjęcia z wakacji, na których pozuje z pewną siebie miną wskazują, że dobrze czuje się sama ze sobą - ostatnio coraz częściej mówi o tym, by pokochać swoje ciało. Przyznała nawet, że dawniej bała się osiągnięcia wagi, którą ma obecnie, ale długa droga do akceptacji siebie sprawiła, że obecnie ta kwestia "nie przejmuje kontroli nad jej życiem", jak było kiedyś.

Na koncie wokalistki w ciągu pięciu dni pojawiło się sporo wakacyjnych ujęć - na jednym pozuje w sportowym stroju, na innych w krótkich sukienkach. Fani są oczarowani.

Bogini.

Pięknie wyglądasz! - piszą.

Na zdjęciach widać, że artystka nie ma problemu z tym, by pokazywać swoje ciało. Jakiś czas temu Ewelina Lisowska zaznaczyła zresztą w jednym z wpisów, że wciąż chętnie decyduje się na aktywność fizyczną, bo ta sprawia jej przyjemność. Teraz jednak robi to bardziej dla komfortu psychicznego, a nie jedynie wymarzonej sylwetki.

Lisowska zestawiła ze sobą dwa zdjęcia w . "Ten sam strój, a dwie różne kobiety"