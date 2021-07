Angela z "Love Island" po ośmiu godzinach u fryzjera: Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Serio?

Angela z "Love Island" zapowiadała wielkie zmiany na swojej głowie. Liczyliśmy, że faktycznie zaszaleje, ale okazało się, że jedynie odświeżyła kolor i doczepiła sobie "dziecięce, dziewicze włosy". Sami zresztą oceńcie tę metamorfozę.

Angela z "Love Island" już po wizycie u fryzjera

Angela z "Love Island" we wtorek relacjonowała wizytę u fryzjera. Przyznała wówczas, że metamorfoza potrwa nawet do godziny 22, dlatego dopiero następnego dnia opowie o efektach i pochwali się, co dokładnie stało się na jej głowie. Jak zapowiedziała, tak zrobiła. W poście na Instagramie dokładnie opisała poszczególne etapy zmian.

Najpierw, jeszcze przed wizytą, zamówiła na stronie specjalne "naturalne, dziecięce i dziewicze włosy", które następnie zostały zafarbowane przez fryzjerkę, by pasowały do obecnego koloru celebrytki. Później było doczepianie pasm. Angela przyznała, że efekt przeszedł jej najśmielsze oczekiwania.

Metamorfoza! Jaram się na maksa. Czuję się bardzo dobrze w takim kolorze i długości. Trafiłam w ręce najlepszych specjalistów, którzy w osiem godzin stworzyli coś, co przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Zawsze stawiam na jakość i tak też było w tym przypadku.

Wydaje się, że włosy uczestniczki są nieco jaśniejsze i lekko przedłużone. Przyznamy jednak, że liczyliśmy na bardziej spektakularną metamorfozę - zwłaszcza że na fotelu w salonie spędziła aż osiem godzin. Ale takie najwyraźniej było założenie, bo Angela nie może wyjść z zachwytu. I to najważniejsze.

