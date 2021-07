Chris z "Hotelu Paradise" pół roku po rozstaniu z Mariettą ogłosił, że spodziewa się dziecka z modelką Moniką Czajkowską. Para chętnie na Instagramie przypominała o ostatnich chwilach, w których będą mogli zadbać wyłącznie o siebie. Wszystko się zmieni, gdy dołączy do nich wyczekiwany noworodek. A najwyraźniej ten moment nastąpi w ciągu kilku dni.

Chris z "Hotelu Paradise" oczekuje na dziecko

Chris z "Hotelu Paradise" we wrześniu ogłosił, że spotyka się z 23-letnią modelką Moniką Czajkowską. Zmienił też wtedy podejście do mediów społecznościowych i przestał informować obserwatorów o wszystkich szczegółach ze swojego życia. Nagle wrócił i zaskoczył internautów pisząc, że wkrótce zostanie tatą.

Okazuje się, że najwyraźniej już nadszedł TEN DZIEŃ. W poniedziałek, zgodnie z planowanym terminem, dziewczyna Chrisa powinna urodzić. Uczestnik znany z programu telewizyjnego poinformował o tym w mediach społecznościowych. W oczekiwaniu na poród para wybrała się jeszcze na łódkę.

Piękny dzień z piękną kobietą. Termin na dziś! Czekamy - napisał Chris.

Chris wrzucił jednak we wtorek kolejne InstaStories, jednak nie był związany z porodem Moniki. Pozostaje więc czekać na dobre wieści, które w ciągu kilku dni dotrą do zaciekawionych fanów. My też z pewnością o nich poinformujemy.

