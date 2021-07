Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" w kwietniu poinformowali o rozstaniu. Uczestnik zamieścił na swoim profilu smutny wpis, w którym przyznał, że to ostatnie zdjęcie z byłą dziewczyną. Ona nie odnosiła się bezpośrednio do rozpadu związku, a jedynie zapowiedziała, że swoją stajnię przenosi do innego miasta, dając do zrozumienia, że wyprowadza się od ukochanego. Najnowszy wpis sugeruje, że nie rozpamiętuje miłosnej porażki i idzie dalej.

REKLAMA

Zobacz wideo Za nami 7. sezon programu "Rolnik szuka żony". Działo się!

"Rolnik szuka żony". Adrian przeżywa dramat. Nawałnica zniszczyła gospodarstwo

Ilona z "Rolnik szuka żony" randkuje

Ilona z "Rolnik szuka żony" wrzuciła do sieci zdjęcie, pod którym pyta internautów o swoją stylizację. Okazja? Zaskakująca. Uczestniczka programu telewizyjnego poinformowała bowiem, że jest na randce.

Dobra stylówka na randkę? - zapytała Ilona.

W komentarzach fani życzyli jej powodzenia i komplementowali wybrany przez nią outfit. Ona z kolei dawała serduszko wszystkim serdecznym opiniom.

Ślicznie wyglądasz! Zasługujesz na szczęście.

Ładnemu we wszystkim pięknie. Udanej randki.

Jeden z internautów był ciekaw, czy Ilona nie ma wyrzutów sumienia, że umówiła się na randkę trzy miesiące po rozstaniu z Adrianem.

Nie szkoda ci Adriana?

Ona odpisała tajemniczym emoji, jednak później zareagowała sercem na komentarz zaangażowanego w dyskusję obrońcy.

Chyba była bardziej do przodu niż on... Wiec nie szkoda. Trzeba iść równo, razem, a nie ciągnąć kogoś za sobą! - wytłumaczył Ilonę internauta.

"Rolnik szuka żony". Ilona otwiera szampana i świętuje nowy etap w życiu

Mamy nadzieję, że randka była udana.

Zobacz też: "Rolnik szuka żony". Ilona odniosła się do rozstania z Adrianem. To nie jedyna zmiana w jej życiu