Aleksandra Szwed wypoczywa obecnie z mężem i dziećmi w Chałupach. Wrzuciła do sieci zdjęcie z wizyty w restauracji i przy okazji zażartowała z męża. To właśnie on był autorem zamieszczonej przez aktorkę fotografii.

REKLAMA

Zobacz wideo Olga Frycz odpowiada na pytania o swoją drugą ciążę

Szwed pokazała wspólne zdjęcie synów. Borys czule wpatruje się w młodszego brata

Aleksandra Szwed żartuje z męża

Aleksandra Szwed od 2013 roku jest w szczęśliwym związku z koszykarzem, Krzysztofem Białkowskim. Para doczekała się dwójki dzieci - sześcioletniego Borysa i jego kilkutygodniowego brata, który przyszedł na świat na początku lipca.

Zobacz też: Aleksandra Szwed urodziła! Pokazała zdjęcie ze szpitala. Jej partner zdradził nieco więcej

Aktorka zamieściła ostatnio w sieci zdjęcie, na którym to stopy młodszego z chłopców, oparte o piersi mamy, miały być w centrum. Ostatecznie mąż Szwed skupił się jednak na czym innym. Co chciał sfotografować?

Gdy on udaje, że robi zdjęcie dziecięcym stopom, a ty udajesz, że mu wierzysz… - żartowała Szwed.

Aleksandra Szwed zdradziła płeć dziecka? Wskazywałby na to jeden szczegół

Bez wątpienia uwagę obserwatorów (i męża Oli) przyciągnął na zdjęciu biust aktorki. Jako że urodziła niecałe trzy tygodnie temu i karmi synka piersią, to właśnie kobiece atrybuty są na pierwszym planie. Szwed miała też na sobie obcisły top, co tylko dodatkowo uwydatniło biust - a to nie uszło uwadze Białkowskiego. Uśmiech na twarzy Oli sugeruje, że ma świadomość, że mąż wcale nie skupia się na uchwyceniu dziecięcych stóp, a właśnie na jej biuście. Zdjęcie zyskało zresztą kilkanaście tysięcy serduszek i komentarzy rozbawionych tą sytuacją internautów. Faktycznie zabawne?