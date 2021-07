Dominika była uczestniczką drugiej edycji "Hotelu Paradise". Mniej zaangażowani widzowie mogą ją kojarzyć głównie za sprawą nieudanej relacji z Arturem, a później także ostrej medialnej wymiany zdań z Bartkiem, z którym również przez chwilę była związana. Obecnie nie ma kontaktu z żadnym z panów. Zdecydowanie bardziej angażuje się w treningi, a efekty są naprawdę spektakularne.

"Hotel Paradise". Dominika przeszła metamorfozę. Sylwetka nie do poznania

Dominika z "Hotelu Paradise" przeszła metamorfozę

Po głośnym rozstaniu Dominiki i Bartka z "Hotelu Paradise" ona na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych. Niedawno powróciła, a jej nastawienie do życia diametralnie się zmieniło. Okazało się bowiem, że Dominika chce się teraz skupić na budowaniu sylwetki, bo "sport kształtuje charakter, osobowość, uczy dystansu do świata i do siebie". Uczestniczka telewizyjnego show zaczęła regularnie ćwiczyć - już teraz, dzięki współpracy z trenerem personalnym, dziewczynie udało się schudnąć ponad siedem kilogramów. Po dwóch miesiącach treningów pokazała, jak zmieniło się jej ciało od wizyty w "Hotelu Paradise". Robi wrażenie!

Warto wspomnieć, że od tego wpisu minęły już prawie trzy miesiące. Obecnie sylwetka Dominiki wygląda jeszcze lepiej - całe ciało jest bardzo umięśnione. Nie mówi jednak ile waży, bo głównym celem nie jest utrata kilogramów, a budowanie masy mięśniowej.

Wracam do was, moje sportowe, spragnione motywacji świry. Tydzień temu wróciłam do treningów po małym odpoczynku i mój szalony metabolizm znów się tak nakręcił, że mimo iż podbiliśmy kalorie, waga leci w dół. Często zadajecie mi pytanie: Domi, ile już schudłaś, a ile jeszcze chcesz zejść z wagi? Nie poszłam na siłownię, żeby schudnąć. Moim marzeniem od zawsze było mieć zgrabną i kobiecą, ale umięśnioną sylwetkę - napisała pod jednym z postów.

Jak Dominika z drugiej edycji "Hotel Paradise" wyglądała bez tatuaży?

Robi wrażenie?

