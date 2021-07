Trening dla Roberta Lewandowskiego nie jest wcale przykrym obowiązkiem, a formą rozrywki i zabawy, do której zaprasza zarówno córki, jak i praktykującą z nim jogę żonę. Tym razem piłkarz wykorzystał do ćwiczeń przestrzeń wokół posiadłości i... ogrodowe meble dla dzieci. Na zielonej trawie, tuż obok drewnianego domku - idealnego miejsca na psoty dla Laury i Klary, widzimy huśtawkę. Na próżno jednak szukać przy niej biegających dziewczynek. W oczy natomiast rzuca się umięśniony brzuch sportowca. Sami zobaczcie!

Robert Lewandowski pokazał swój poranny trening. Dołączyły do niego córki

Robert Lewandowski trenuje na huśtawce córek

"Ostatnie dni wakacyjnej przerwy" - czytamy na profilu reprezentanta polskiej drużyny piłkarskiej. Dla strzelca ani urlop, ani brak "pod ręką" profesjonalnych sprzętów do ćwiczeń nie były jednak wymówką od regularnych treningów. Robertowi, by zadbać o sprawność i kondycję, wystarczą wyłącznie: ogródek i zabawki córek. Huśtawka przeznaczona dla maluchów posłużyła jako drążek do podciągania ciężaru własnego ciała.

Niektórzy fani zrezygnowali z powtarzających się wciąż komplementów na temat piłkarskich osiągnięć oraz świetnej formy Lewandowskiego i pozwolili sobie na drobne żarty.

Robert, uważaj, bo rozwalisz.

Hej, huśtawka jest dla dzieci. Kup sobie własną - pisali rozbawieni.

Ćwiczenia piłkarza nie zakończyły się na budowaniu mięśni pleców i rąk. "Lewy" niczym sarenka skakał później po zielonej trawie i wykonywał liczne przysiady. Wszystkiemu ukradkiem przyglądała się Anna.

Anna i Robert Lewandowscy Instagram/ @annalewandowskahpba

Celebrytka także nie próżnowała. Podziwiała męża i jednocześnie w filmikach na InstaStories wyjaśniała obserwatorom, na czym polega trening TRX. Dołączycie do sportowego teamu Lewandowskich?

