Oliwia Bieniuk to osoba, o której głośno jest w ostatnim czasie w polskim show-biznesie. Najstarsza córka Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej jesienią tego roku weźmie udział w nowej edycji show Polsatu "Taniec z gwiazdami". Poza tym ma na swoim koncie wiele sesji zdjęciowych. 18-latka jest również aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio pochwaliła się tam efektami ćwiczeń.

REKLAMA

Zobacz wideo

Oliwia Bieniuk pokazała umięśniony brzuch

Na InstaStories Oliwii Bieniuk pojawiła się relacja typu boomerang. Widać na niej uczestniczkę "Tańca z Gwiazdami" robiącą sobie telefonem ujęcie w lustrze. Prawdopodobnie było to na siłowni, na co mogłyby wskazywać szafki, jakie da się znaleźć w szatniach czy opaska na ręku 18-latki. Oliwia ma również na sobie strój do ćwiczeń. Jest to biały sportowy biustonosz jednej z kultowych marek. Dobrała do niego ciemnoszare legginsy, których górę delikatnie odsłaniała.

Marcin Mroczek świętował ósmą rocznicę ślubu. Zaskoczyli strojami razem z żoną

Tym samym mogła zaprezentować obserwującym ją internautom swój płaski, umięśniony brzuch. W tej relacji pojawił się również gif z angielskojęzycznym napisem "Success!", czyli "sukces". To jednoznacznie świadczy o tym, że Bieniuk jest dumna z tego, co udało się jej wypracować.

Oliwia Bieniuk instagram.com @oliwia.bieniuk

Oliwia nie jest jedyną znaną osobą, która w mediach społecznościowych zaprezentowała swoją wysportowaną sylwetkę. Oprócz znanych trenerek, jak Ewa Chodakowska czy Anna Lewandowska, były to również chociażby pozujące w bikini Doda czy Izabella Łukomska-Pyżalska. Ta ostatnia na Instagramie opublikowała zdjęcia z wakacji w Grecji, gdzie korzystała ze słonecznej, ciepłej pogody.

Agnieszka Włodarczyk w domu czuje się jak gwiazda teledysku. Ma nowe lustra