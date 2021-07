Pod koniec czerwca Iza i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wybrali się na wesele znajomych. Wreszcie mogli cieszyć się zabawą w gronie najbliższych, bez obecności kamer - bo właśnie tak było w przypadku ich ślubu. W ostatni weekend mieli kolejną okazję do świętowania i postanowili się nią pochwalić.

Iza i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bawili się na weselu

Iza i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ostatnio podjęli decyzję o zamieszkaniu razem. To nie koniec ciekawych wydarzeń z ich życia, bo kilka dni temu wybrali się na wesele. To już drugie w tym sezonie, także na brak wrażeń z pewnością nie mogą narzekać. A sądząc po ujęciach z imprezy i opisach do zdjęć, bawili się świetnie. Szczególnie wybrzmiewa to w wypowiedzi Kamila. Wspomniał zresztą, że nie miałby nic przeciwko, gdyby zaproszenia na tego typu uroczystości spływały do niego częściej. Zarówno on, jak i ukochana, podziękowali znajomym za dobrze spędzony czas.

Weselny pyton, weselny pyton. Tańczy go w Dębicy Bytom! Drugie wesele już za nami. Jak dla mnie takie wesela mogłyby być jeszcze częściej. Kingo i Dawidzie, dziękujemy za zaproszenie i wspaniały czas.

Podobny post udostępniła Iza.

To było wspaniałe wesele Kingi i Dawida. Dziękujemy za zaproszenie oraz wspaniałą zabawę. A wy lubicie wesela? - podpytywała fanów Iza.

Iza zdecydowała się tym razem na długą, beżową kreację do ziemi, a Kamil wybrał klasyczny zestaw - granatowe spodnie i jasnoniebieską koszulę. Ich zdjęcia na sali sugerują, że nawet podczas imprezy znaleźli chwilę na dłuższe spojrzenia w oczy i wymianę czułości.

