Klaudia Halejcio na początku czerwca została po raz pierwszy mamą. Na świecie pojawiła się Nel, która jest gwiazdą na Instagramie aktorki. Ta chętnie relacjonuje, jak mija im razem czas i jak odnajduje się w nowej roli. Nie ukrywa, że nie wszystko jest idealnie - jakiś czas temu pokazała blizny po cesarskim cięciu, a teraz opowiedziała o bólu piersi, który jej towarzyszy.

Zobacz wideo Klaudia Halejcio odczuwa ból

Klaudia Halejcio o bólu piersi

W niedzielę opowiedziała swoim fanom o tym, że odczuwa ból piersi, który daje się we znaki.

Mam taki dzień, że myślę, że umieram. Znaczy, wczoraj wieczorem byłam pewna, że umieram, a dziś rozważam, czy to ma sens. Mam zapalenie piersi, to jest taki ból - żaliła się.

Okazuje się, że dolegliwość utrudnia jej normalne funkcjonowanie.

Nie wiedziałam, nie sądziłam, to jest jakiś dramat. Boli mnie każdy kawałek mojego ciała, mam temperaturę. Wczoraj nie mogłam zrobić nawet kroku. Dziś już jest lepiej, w sumie Nel ma miesiąc, to jest drugi raz - tłumaczyła.

Przyznała, że "nie wie, co robi źle", ale "wie, że popełnia dużo błędów, bo się dopiero uczy się opieki nad córką, ale to jest jakiś dramat". Jak widać, aktorkę dopadł lekki kryzys, na pewno we znaki daje się także zmęczenie.

Klaudia Halejcio jakiś czas temu opowiedziała też o pierwszym wyjeździe z miesięczną córką. Zabrała małą do Sopotu. Wyjazd związany był ze sprawami zawodowymi, a aktorka nie ukrywała, że początkowo bardzo się bała, jak uda jej pogodzić pracę z opieką nad dzieckiem. Okazało się jednak, że jej obawy były na wyrost, a osoby, z którymi się spotkała, okazywały jej sporo wsparcia.