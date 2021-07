Krzysztof Jackowski jest najsławniejszym jasnowidzem w naszym kraju. Swoje wizje przedstawia na kanale YouTube. Chętnie angażuje się w różne sprawy, w których okoliczności wydarzeń są nie do ustalenia. Tak było w przypadku Iwony Wieczorek, która wracając po imprezie w jednym z sopockich klubów, rozpłynęła się w powietrzu. Od tej pory minęło 11 lat i mimo nagłośnienia sprawy, a także poszukiwań na dużą skalę, kobiety nie udało się odnaleźć. Jasnowidz na początku był zaangażowany w jej poszukiwania, z czasem jednak odsunął się od sprawy. Teraz postanowił zabrać głos.

Krzysztof Jackowski po latach zabiera głos w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek

Zaginięcie Iwony Wieczorek do tej pory jest nierozwiązane. Do wstrząsający wydarzeń doszło w 2010 roku. Nie wiadomo, co się z nią stało. Ustalono, że przed zniknięciem kobieta miała pokłócić się ze znajomymi, z którymi bawiła się w klubie. Postanowiła, że do domu wróci na piechotę. Ślad po niej urwał się w pobliżu jednego z wejść na plażę. Swego czasu Krzysztof Jackowski był bardzo zaangażowany w sprawę Iwony Wieczorek. W pewnym momencie przestał komentować zaginięcie gdańszczanki. Przyznał, że wpływ na to miała mama zaginionej, która "źle go postrzegała".

Przy okazji rocznicy zaginięcia Iwony internauci ponownie zasypali Krzysztofa pytaniami na temat zaginięcia kobiety. Na Facebooku jasnowidz opublikował oświadczenie, w którym wyznał, że z wielu przyczyn nie może ujawnić pewnych informacji.

Z pewnych powodów ja dawno zamilkłem o sprawie Iwony Wieczorek i nie mam zamiaru do niej wracać. Sprawa Iwony Wieczorek może okazać się sprawą bardzo dziwną, o bardzo dziwnych okolicznościach. Z racji pewnych nie mogę o tym mówić i nie chcę o tym mówić, nie jestem upoważniony, aby o tym mówić. Natomiast bardzo chętnie chciałbym z wami się tym podzielić, ale z wielu przyczyn nie mogę tego powiedzieć. Nie jestem upoważniony, żeby to mówić - wyznał.

Myślicie, że tajemnicze zaginięcie Iwony Wieczorek zostanie kiedykolwiek wyjaśnione?