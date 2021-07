Anna Lewandowska z Robertem Lewandowskim wylecieli z dziećmi na Majorkę. Ponoć para kupiła tam dom - wyspa stała się ich ulubionym wakacyjnym kierunkiem, który w tym roku zdążyli odwiedzić już kilkukrotnie. Niedzielę, jak się okazuje, spędzili na wypoczynku na plaży. Nie oznacza to jednak, że skupili się wyłącznie na opalaniu i pluskaniu w wodzie. Rano para zafundowała sobie wspólną jogę.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski podczas romantycznych wakacji zagrał w piłkę

Robert Lewandowski szaleje na skuterze, ale to Klara jest bohaterką

Anna i Robert Lewandowscy praktykują razem jogę

Anna Lewandowska pokazała, że czasem nawet podczas ćwiczeń zdarza jej się zaszaleć. Chociaż ostatnio udowadnia to coraz częściej, prezentując treningi, w które angażuje także dzieci, tym razem do wspólnych wygibasów zaprosiła także Roberta Lewandowskiego. I to dosłownie - para zdecydowała się zrobić acroyogę, czyli taką, w której muszą wziąć udział co najmniej dwie osoby i praktykują ją w zależności od siebie. Co więcej - ten czas okazał się dla nich dosyć romantyczny, bo w międzyczasie obdarowywali się soczystymi buziakami w usta. Ania wisiała głową w dół, a siedzący i podtrzymujący Robert całował małżonkę, jednocześnie starając się utrzymać ją w pionie.

Dziś acroyoga z moim mężem. #Poranek #Joga - podpisała zdjęcie Lewa.

Acroyoga to praktyka, która łączy jogę i elementy akrobacji. Zawsze też ktoś jest podnoszony. Padło na Lewą, o czym mogliśmy przekonać się na zdjęciu dodanym na koncie Roberta.

Lewandowska zaskakuje stylizacjami na wakacjach. Biała bluzka piękna i za grosze!

Spodziewaliście się, że ta para ma taką fantazję? Jesteśmy pod wrażeniem!

Zobacz też: Anna Lewandowska odpoczywa na plaży. Zwraca się do fanów: Mój ulubiony look podczas wakacji!