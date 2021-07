Karol i Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spędzają ze sobą każdą wolną chwilę. Niejednokrotnie na kontach na Instagramie sugerowali, że czekają na wspólne spotkania, które zazwyczaj następują w weekend. Tak było i teraz - patrząc na oznaczoną na zdjęciu uczestnika lokalizację widać, że tym razem to on wybrał się do ukochanej.

"ŚOPW". Karol wrzuca fotkę, gdy wszyscy chcą wiedzieć, co z zaręczynami

Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spaceruje z Laurą

Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chętnie, ale dosyć zdawkowo, dzieli się momentami spędzonymi z Laurą. Ona z kolei zupełnie unika zapraszania obserwatorów do śledzenie tego, co się u nich dzieje. Ma zamknięty profil, a jej jedyną aktywnością, którą możemy obserwować w związku z relacją z Karolem, to ta w komentarzach pod jego postami. On z kolei co jakiś czas wrzuca ujęcia wskazujące, że spędzają razem czas.

W niedzielę pokazał zdjęcie z wypadu do parku w Świerklańcu. To miejscowość położona pół godziny drogi od mieszkania Laury w Gliwicach, co oznacza, że Karol wybrał się z wizytą do ukochanej. Widać ją na udostępnionej przez niego fotografii. Ma długą, czerwoną spódnicę i charakterystyczną dla niej fryzurę - włosy upięte w koka. Całość Karol opatrzył gifem z motywem serca. Jak uroczo!

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Karol mieszka u Laury? "Witamy na Śląsku"

Mamy nadzieję, że z biegiem czasu ta para będzie odkrywać coraz więcej kart i pokazywać, jak wygląda ich relacja. Obecnie jest świeża, ale być może gdy największe zainteresowanie minie, oni chętniej zaczną się pokazywać na wspólnych zdjęciach.