Agnieszka Łyczakowska-Janik i Wojtek Janik zostali wytypowani przez specjalistów programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" do stworzenia potencjalnej pary. Przypuszczenia ekspertów się sprawdziły i bohaterów show połączyła trwała relacja. Teraz zaczynają kolejny etap w swoim życiu. Właśnie podzielili się z fanami wspaniałą wiadomością. Zakochani zostaną rodzicami.

Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik odnowili przysięgę małżeńską

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spodziewają się dziecka

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na początku lipca odbyli sentymentalną podróż do Przasnysza. To właśnie tam w programie powiedzieli sobie "tak". Wrócili do Urzędu Stanu Cywilnego, by Agnieszka dopisała nazwisko męża do swojego. Dziś zakochani byli gośćmi programu "Dzień dobry wakacje". Na wizji podzielili się radosną nowiną, że spodziewają się dziecka.

To jest 15. tydzień. Płeć mogliśmy poznać już dwa tygodnie temu, jednak dziecko wradza się we mnie, bo najpierw było śpiochem i pokazało tyłek na zdjęciach, a teraz tak dobrze bawiło się pępowiną, że włożyło ją między nogi i nie można było już nic zobaczyć - zdradził Wojtek.

Po emisji programu Agnieszka opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym eksponuje ciążowe krągłości. Fotografie opatrzyła wzruszającym podpisem.

Co mogę tu napisać?! Myśli kłębią mi się jak tornado... Przyszedł czas, kiedy czujemy, że możemy podzielić się z Wami najradośniejszą dla nas nowiną. Tak, będę matką, będziemy rodzicami, noszę pod swoim serduszkiem nasz kochany cud. I choć droga do tego cudu nie była prosta, jestem wdzięczna, że mogę cieszyć się z bycia w ciąży i z przeżywania "plusów i minusów" dziewięciu miesięcy. Ogromnie cieszymy się, że nasz bobas jest zdrowy i nie możemy się doczekać kiedy go wreszcie ujrzymy.

Zakochanym serdecznie gratulujemy!