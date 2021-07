Kilka miesięcy temu Monika Zamachowska zakończyła swój związek ze Zbigniewem Zamachowskim, a niedługo po rozstaniu ogłosiła, że wraca do nazwiska Richardson. Po tym, jak dziennikarka i aktor poszli innymi drogami, okazało się, że Zamachowski spotyka się z Gabrielą Muskałą. Długo nie trzeba było czekać, by na jaw wyszedł fakt, że i Richardson ma nowego ukochanego. Spędzają ze sobą sporo czasu, a ostatnio wybrali się na weekendowy wypad do znajomych.

Monika Richardson z partnerem na wspólnym wyjeździe

Monika Richardson związała się z biznesmenem i milionerem, Konradem Wojterkowskim. Okazuje się, że poznali się przy okazji wywiadu, w którym mężczyzna opowiadał jej... o swoich długach. Najwidoczniej to nie zniechęciło dziennikarki, która postanowiła nadal pielęgnować tę relację.

Dziennikarka nie krępuje się i chętnie publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia z nowym partnerem. W ten sposób dokumentuje wspólnie spędzany czas. Razem byli na wakacjach, zjawili się też na gali VIP Cross, a także lepili pierogi w domowym zaciszu. Przyszedł czas na wypad do znajomych, czym Monika Richardson pochwaliła się na Instagramie. Nie wiadomo, czy odwiedzili znajomych dziennikarki, czy jej partnera, ale z jej opisu wynika, że świetnie czują się, będąc w gościach.

Przy okazji Richardson pokazała nowe zdjęcie z Wojterkowskim. Ewidentnie widać, że radość na ich twarzach. Wygląda na to, że krótki odpoczynek poza stolicą im służy!

U przyjaciół w Krakowie. Lubimy tu być. I lubimy być ze sobą. Pozdrawiamy Was lipcowo, weekendowo - podpisała wspólną fotografię.

Kibicujecie tej parze?

