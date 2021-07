Maja Bohosiewicz niedawno zdecydowała się, że do jej rodziny dołączy nowy psiak - wybór padł na rasę Cavalier King Charles Spaniel. I to właśnie on jest jednym z najczęściej pojawiających się widoków na InstaStories aktorki. Ostatnio nawet razem z jej mężem wylegiwał się w łóżku, a Maja uwieczniła ten moment na zdjęciu. Nie zwróciła uwagi, że za nimi na szafce leży wibrator.

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Bohosiewicz szuka pracownika i reaguje na komentarze dotyczące ogłoszenia

Klaudia Halejcio narzekała na karmienie piersią. "Tatar z sutka"

Maja Bohosiewicz wrzuciła zdjęcie z wibratorem

Maja Bohosiewicz pokazała na InstaStories ujęcie z sypialni - widać jej męża i tulącego się do niego psa. Z pewnością to uroczy widok, ale nie tak ciekawy jak to, co było w tle. Zwróciły na to uwagę obserwatorki aktorki. Maja pokazała dwa typy wiadomości, które dostawała na temat tego zdjęcia.

InstaStories Mai Bohosiewicz instagram.com@majabohosiewicz

Typ pierwszy - zachwyty nad psiakiem.

InstaStories Mai Bohosiewicz instagram.com@majabohosiewicz

Typ drugi to z kolei komentarze odnoszące się do wibratora, który był widoczny na półce nocnej. To popularna zabawka, potocznie nazywana "pingwinkiem".

Haha, Maja! Pingwinek - wiesz, co dobre.

Maja, pingwin wygrał to zdjęcie.

O, pingwinek - pisały jej obserwatorki w prywatnych wiadomościach, które udostępniła na swoim koncie.

InstaStories Mai Bohosiewicz instagram.com@majabohosiewicz

Gdy Maja zauważyła komentarze internautek, nie zamierzała okazać zawstydzenia. Wręcz przeciwnie - wytłumaczyła, że uwielbia korzystać z tego gadżetu i poleca, a nawet kupuje go swoim koleżankom.

A jeżeli chodzi o pingwina, to jest to absolutny gadżet, który polecam i kupuję każdej mojej przyjaciółce - rekomendowała.

InstaStories Mai Bohosiewicz instagram.com@majabohosiewicz

Maja Bohosiewicz stanowczo ucięła dociekliwe pytania o ciążę. Wystosowała apel

Doceniacie jej otwartość?

Zobacz też: Maja Bohosiewicz pokazała dwa ujęcia swojego brzucha. "Złośliwa koleżanka mogłaby zapytać, czy dziecko w drodze"