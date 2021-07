Jesienią na antenie Polsatu będzie dostępna kolejna, już 15. edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Choć do startu show jeszcze trochę czasu, to już pojawiają się najróżniejsze informacje dotyczące programu. Co jakiś czas produkcja ujawnia kolejnych uczestników, których w nadchodzącej edycji będzie oceniać zmienione jury.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Nie tylko Kuszewski. Kolejny juror opuszcza program

"Twoja twarz brzmi znajomo". Michał Wiśniewski o swoim udziale w show

Kilka dni temu okazało się, że z jury programu "Twoja twarz brzmi znajomo" zniknie m.in. Kacper Kuszewski. Choć aktor pożegnał się z widzami, podziękował współpracownikom i życzył swojemu następcy powodzenia, to ponoć to nie aktor podjął decyzję o rozstaniu się z show. Jak dowiedział się Plotek, Kuszewski był zaskoczony decyzją władz.

Miejsce Kacpra Kuszewskiego zajmie Michał Wiśniewski, który po raz pierwszy oficjalnie odniósł się do informacji o tym, że widzowie zobaczą go w nowej roli. Przyznał, że z tego, co wie, to pojawiły się skrajne reakcje na jego nową rolę.

Nie odzywałem się na ten temat, bo wiem, że ta informacja wzbudziła skrajne emocje. Dlaczego? Hmm. Od lat walczę z wizerunkiem osoby kontrowersyjnej i nieobliczalnej, choć tak naprawdę jest tylko sobą i to, co mogłoby podlegać tej ocenie 20 lat temu - dziś jest normą - wyznał.

Wiśniewski nie kryje swojej radości, zwłaszcza że będzie współpracować ze stacją, która od lat go wspiera oraz z producentem telewizyjnym, który w przeszłości był odpowiedzialny za reality show o Michale Wiśniewskim - "Jestem jaki jestem".

Bardzo się cieszę, że po 18 latach będę współpracował z @endemolshine, gdyż jak wiecie, to właśnie ten producent realizował program #jestemjakijestem. Polsat jest od lat moim partnerem medialnym nie tylko, realizując kolejne moje jubileusze, ale wspierając medialnie akcje "Wiśnia dzieciom" - czytamy.

Zapewne nie jest już również żadną tajemnicą, że brałem udział w pilocie programu "TTBZ" już ponad 7 lat temu, ale nie byłem gotowy na to wyzwanie. Tym bardziej z wielką przyjemnością wracam do niego - dodał.

Nie pozostał też dłużny i odpowiedział na słowa Kacpra Kuszewskiego. Wokalista podziękował za wsparcie, a także życzy powodzenia aktorowi w podejmowanych przez nieg wyzwaniach.

Z całego serca dziękuję Kacprowi Kuszewskiemu za przemiłe słowa wsparcia i mogę je tylko odwzajemnić, bo znamy się od lat. Wiem, co oznacza przyjmować nowe wyzwania i będę trzymał mocno kciuki za Ciebie, życząc z całego serca, żeby się zrealizowały zgodnie z tym co zakładałeś - napisał.

Na koniec postanowił też zdradzić, jakim zamierza być jurorem w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Przyznał, że nie lubi oceniać ludzi, ale to show jest wyjątkiem.

Jakim będę jurorem? Wielokrotnie odmawiałem oceniania ludzi w wielu programach. TTBZ jest wyjątkiem, bo po pierwsze: nikt nie odpada, a po drugie wygrana idzie na zacny cel. To upraszcza sprawę i z pewnością w większości młodzi ludzie w programie, których miałem okazję poznać, nie powinni się obawiać moich opinii na temat ich występów. Wszyscy, którzy mnie znają wiedzą, że jak coś robię to całym sobą - wyjaśnił.

Będziecie oglądać nadchodzącą edycję "Twoja twarz brzmi znajomo"? Myślicie, że Michał Wiśniewski sprawdzi się w roli jurora?

