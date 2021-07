Robert Lewandowski jeszcze kilka tygodni temu intensywnie przygotowywał się do meczów na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Niestety, polska reprezentacja zawiodła i piłkarze szybko pożegnali się z marzeniami o zwycięstwie. Sportowcy mogą jednak cieszyć się teraz wolnym czasem, który poświęcają na przyjemności. Robert Lewandowski odpoczywa z rodziną na Majorce.

REKLAMA

Lewandowska zasypuje fanów naturalnymi zdjęciami z Robertem. Śmiesznych min nie brakuje

Zobacz wideo Robert Lewandowski podczas romantycznych wakacji zagrał w piłkę

Robert Lewandowski ćwiczy z córkami

Zaraz po przegranych meczach na Euro Robert Lewandowski poleciał na Majorkę, gdzie przebywała jego żona Anna i ich córki Klara oraz Laura. Spędzili kilka dni we czworo, a z czasem piłkarz i trenerka polecieli na Sardynię, gdzie odpoczywali tylko we dwoje.

Po krótkim odpoczynku we Włoszech para powróciła do Hiszpanii. Anna i Robert Lewandowscy stale relacjonują swój pobyt. Pokazują aktywności, na jakie się decydują, relaks nad basenem, ale nie tylko. Okazuje się, ze Robert nawet podczas wakacji nie może rezygnować z treningów. Choć ma chwilę przerwy przed ważnymi rozgrywkami, to cały czas musi być w formie.

Piłkarz pokazał, jak wygląda jego poranny trening. Choć ma matę do ćwiczeń i specjalny sprzęt, to okazuje się, że w niektórych ćwiczeniach pomagają mu córki. Klara i Laura stanowiły obciążenie.

Poranny trening. Najtrudniejszy poziom - napisał piłkarz.

Pod wspólną fotką sportowca z jego pociechami posypała się masa komentarzy. Niektórzy są zachwyceni takim widokiem, a inni rozbawieni pomysłowością Roberta.

Słodko!

Świetna rodzina.

Mocny trening! - czytamy pod zdjęciem.

Myślicie, że Klara i Laura pójdą w ślady rodziców i też ich pasją będzie sport? Klara ponoć kocha ćwiczyć na siłowni. Anna Lewandowska zdradziła w jednym z wywiadów, starsza córka często sama prosi, by ktoś z rodziców poszedł z nią ćwiczyć.

Robert Lewandowski szaleje na skuterze, ale to Klara jest bohaterką