Angela z "Love Island" zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie. Wielu z nich zapewne nie miało pojęcia, że Angela w dowodzie wcale nie jest Angelą! Zainteresowana wreszcie zdecydowała się jednak zmienić imię, bo miała sporo problemów - szczególnie wypełniając dokumenty.

Zobacz wideo Angela z "Love Island" zmieniła imię

Angela z "Love Island" zmieniła imię

Angela z "Love Island" nagrywała InstaStories z samochodu. Przyznała, że od rana jeździ do urzędów, bo chciałaby zmienić imię. Już tydzień temu zgłosiła to do urzędu stanu cywilnego, jednak teraz musi poinformować o tym inne instytucje, w których wciąż figuruje pod starym imieniem. Albo jeszcze wciąż aktualnym, bo dopiero czeka na sfinalizowanie procesu.

Od rana latam po urzędach, a to masakra coś tam załatwić. Teraz jestem takim człowiekiem noname - nie mam dowodu, nic.

Okazuje się, że zmiana nie jest ogromna - wcześniej miała w dowodzie Angelika, teraz będzie Angela.

Może jeden procent oglądających będzie wiedziało, o co chodzi. Mianowicie tydzień temu zmieniłam imię. Kojarzycie mnie z imienia Angela, wszyscy tak do mnie mówią. A w dowodzie jeszcze tydzień temu miałam imię Angelika. A to był problem, bo kupując bilety lotnicze, uzupełniając dokumenty, podpisywałam się jako Angela, tak jak jestem przyzwyczajona. Nawet moi najbliżsi znajomi tego nie wiedzieli. Więc zmiany w moim życiu, zmiany na lepsze - zakończyła, odnosząc się do rozstania z Arsenem sprzed ponad dwóch tygodni.

Byliście w tym jednym procencie osób, które wiedziały, że Angela to tak naprawdę Angelika?

