Już kilka miesięcy temu, bo w październiku ubiegłego roku, pisaliśmy o tym, że Diana z szóstej edycji "Rolnik szuka żony" i Dawid z siódmej mają się ku sobie. Okazuje się, że na zalotnych komentarzach uczestnika pod zdjęciami dziewczyny się nie skończyło. Teraz para bawiła się na weselu.

Diana i Dawid z "Rolnik szuka żony" są parą? Byli razem na weselu

Diana z szóstej edycji "Rolnik szuka żony" była kandydatką Seweryna i świetnie radziła sobie w programie, jednak mężczyzna nie docenił jej starań i przez długi czas ją zwodził. Ona jednak przejrzała jego intencje i sama postanowiła opuścić gospodarstwo. Dawid z "Rolnik szuka żony" z kolei zaprosił do siebie trzy dziewczyny, jednak nie wiedział, na którą się zdecydować. Gdy w końcu padło na Martynę, ona stwierdziła, że nie jest zainteresowana rozwijaniem dalszej relacji.

Oznacza to, że ani Dawidowi, ani Dianie nie udało się znaleźć miłości przed kamerami. Jako że uczestnicy jednego programu, mając podobne doświadczenia, często się ze sobą kontaktują po nagrywkach, tak stało się i tutaj. Kilka miesięcy temu pisaliśmy o ich gorących komentarzach pod swoimi zdjęciami. Okazało się, że nadal mają kontakt. I to na tyle dobry, że poszli razem na wesele. Na jednym zdjęciu Diana obejmuje Dawida, na innym on obejmuje ją.

Można by pomyśleć, że tę dwójkę łączy coś więcej, jednak Diana szybko rozwiała wątpliwości. Wrzuciła kolejną fotografię na InstaStories - tym razem z koleżanką. Podpis - "jedyne singielki na weselu". No i wszystko jasne.

Szkoda - liczyliśmy, że Diana i Dawid faktycznie zostali parą. Mamy nadzieję, że to się jeszcze zmieni!