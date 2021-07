Julia Wieniawa nie ma problemu, by publikować w mediach społecznościowych zdjęcia, które nie każda z kobiet chciałaby zamieszczać w sieci. Mowa o zdjęciach w bikini czy nawet topless. Celebrytka już kilka razy raczyła obserwujących takimi fotografiami. Zawsze jednak są to bardzo artystyczne ujęcia i nie ma w nich nic wulgarnego. Wieniawa po raz kolejny opublikowała zdjęcie topless. Miała ważny powód.

Julia Wieniawa pozuje topless. Pisze też o samoakceptacji

22-letnie Julia Wieniawa dała się poznać jako aktorka, ale szybko okazało się, że nie zamierza się ograniczać. Zaczęła śpiewać, zaprezentowała swoje umiejętności w programie "Taniec z Gwiazdami", a oprócz tego angażuje się w różne kampanie reklamowe. Przedsiębiorcza celebrytka znalazła też czas na stworzenie własnych biznesów - z kosmetykami do makijażu oraz ze strojami do ćwiczeń. Julka regularnie reklamuje produkty własnych marek w mediach społecznościowych.

To właśnie m.in. przy promocji kompletów do ćwiczeń Wieniawa pokazuje się niekiedy w wyciętych body czy też topless. Właśnie w tej drugiej odsłonie zaprezentowała ostatnio sportowe spodenki. Julia podzieliła się fotką z profesjonalnej sesji, na której biust zakrywa rękami. Uwagę zwraca opis do zdjęcia.

Kochaj swoje ciało. Ciałopozytywność - napisała.

Choć wiele osób jest pod wrażeniem figury Julii Wieniawy, to niektórzy nie szczędzą też przykrych słów pod jej adresem i tak też było, kiedy jakiś czas temu opublikowała wideo, na którym pokazała, jak tańczy. Wieniawa jest jedną z tych osób, które nie zamierzają przejmować się opiniami innych na temat jej wyglądu. Do tego samego zachęca swoje obserwatorki.

Julia Wieniawa to nie jedyna celebrytka, która mówi o ciałopozytywności. Takie samo podejście jak ona ma też Maffashion, Karolina Gilon, Monika Mrozowska czy też Ewa Farna, która nawet nagrała utwór "Ciało" i śpiewa w nim o samoakceptacji.

Pamiętajcie, że nie ma czegoś takiego, jak "idealna" sylwetka. Dla każdego to oznacza zupełnie, co innego i najważniejsze by czuć się zdrowo i dobrze we własnym ciele. Doskonale wie to m.in. Ewelina Lisowska, która przyznała, że nie zrobiła perfekcyjnej formy na lato, a jednak nie zadręcza się tym. Wprost przeciwnie, wokalistka jest dumna ze swojego ciała.

