Hanna Zborowska od lat mieszka w Brazylii i pełni funkcję konsula honorowego RP w Fortalezie. Siostra Zofii Zborowskiej ma więc dużą wiedzę na temat panujących tam nastrojów społecznych, dlatego poruszyła na InstaStories problematyczną kwestię dotyczącą królującego według niej w stanie Ceará przyzwolenia na przemoc domową.

REKLAMA

Z przejęciem opowiedziała o dominującym w tamtych regionach tzw. maczyzmie i udostępniła nagranie z kamer zamontowanych w domu jednego z najpopularniejszych w Brazylii DJ-ów. Na ujęciach widać, jak muzyk miał kilkukrotnie popchnąć i uderzyć swoją partnerkę w obecności jej matki i kolegi.

Klaudia z "Warsaw Shore" pobita. Oskarża byłego: Mam dojść ukrywania. Mamy jego komentarz

Hanna Zborowska o przemocy w Brazylii. Udostępniła drastyczny filmik

To są nagrania z kamer z domu jednego bardzo znanego DJ-a, który pisze różne hiciory dla największych gwiazd brazylijskiej estrady. A kobieta, którą łoi, to jego konkubina. Partnerka, z którą mają dziewięciomiesięczne dziecko - rozpoczęła Zborowska w emocjonalnym przemówieniu na Instagramie.

Córka popularnej pary polskich aktorów streściła historię, którą aktualnie żyje cała Brazylia. Wspomniane nagranie trafiło do największych stacji telewizyjnych po tym, jak zostało opublikowane przez ofiarę przemocy. Rzekomy przestępca nadal jest na wolności, ponieważ według Zborowskiej wideo nie jest dla funkcjonariuszy wystarczającym dowodem, by sprawą zajęły się organy ścigania.

Partnerka DJ-a postanowiła wstawić to wszystko na swoje InstaStories. Powiedziała, że nie może już tego dłużej wytrzymać i ma myśli samobójcze, a policja jej nie pomaga, bo on jest znanym kompozytorem. Koleś jest na wolności. Nie poszedł do pierdla, bo te nagrania nie były "live", czyli nie został złapany na gorącym uczynku - tłumaczy poruszona Hanna.

Córka Gordona Ramsaya trafiła do szpitala. Przeżyła dwie napaści seksualne

Podejrzany mężczyzna miał z pomocą prawników blokować matce swojego dziecka dostęp do mediów i możliwość komentowania sprawy na łamach prasy. Sam nagłaśnia własną wersję wydarzeń i przyjmuje niespodziewaną linię obrony.

W tym samym czasie ten DJ wstawił na swoim InstaStories, że on się tak zachował, dlatego że on już nie mógł dłużej znieść maltretowania, jakiego dopuszczała się ta kobieta. Ludzie, kur*a, serio? - pyta zdenerwowana siostra Zofii.

Zobacz wideo Hanna Zborowska o przemocy domowej w Brazylii!

Pracująca w konsulacie influencerka twierdzi, że nawet jeżeli słowa DJ-a okażą się prawdą, nie miał on prawa do takiej reakcji, a "agresja nie usprawiedliwia kolejnej agresji". Pochyliła się również nad losem wszystkich brazylijskich kobiet, które zmagają się z dramatycznymi skutkami kultu macho.

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że przynajmniej w Brazylii (w tym stanie, w którym ja mieszkam) jest bardzo duże społeczne przyzwolenie na "maczyzm" [toksyczna męskość - przyp. red.], czyli generalnie faceci mogą wszystko, a kobiety mają siedzieć w domu i opiekować się dziećmi - dosadnie uświadomiła fanów.

Pozarządowa organizacja Brazylijskie Forum Bezpieczeństwa Publicznego opublikowała między innymi w 2019 roku raport dotyczący sytuacji kobiet w Brazylii. Wynika z niego, że statystycznie cztery mieszkanki tego kraju w ciągu godziny padają ofiarą gwałtu, a co dwie minuty doświadczają przemocy domowej.

Gwiazda "Gry o tron" kolejną ofiarą Mansona. Miał gonić ją z siekierą. "Byłam więźniem"

Hanna Zborowska zapytała więc Polki o to, czy one również spotykają się na co dzień z problemem przemocy. Wyniki jej instagramowej ankiety są przerażające. Aż 47 proc. osób biorących udział w badaniu zaznaczyło odpowiedź "tak".

Przemoc domowa - szukasz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" czynna jest codziennie od 12 do 18 pod numerem tel. 22 668-70-00. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie: http://www.niebieskalinia.pl/.

Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.