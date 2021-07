Agnieszka Włodarczyk w tym roku została matką. W lipcu na świat przyszedł syn aktorki i jej partnera, Roberta Karasia. Chłopiec otrzymał imię Milan. Zdjęcia maluszka szybko zaczęły pojawia się na instagramowych profilach jego znanych rodziców. W najnowszym wpisie na Instagramie Włodarczyk nie pochwaliła się jednak kadrem, na którym widać jej syna. Opublikowała za zdjęcie z wakacji. Wszystko po to, by nawiązać do przyszłych podróży.

Agnieszka Włodarczyk zapytał internautów o podróżowanie z dzieckiem

W opublikowanym przez nią poście pojawiła się fotografia, do której aktorka pozowała w słomianym kapeluszu, okularach przeciwsłonecznych i z brązową opalenizną. W tle za Włodarczyk dało się natomiast dostrzec basen.

Żeby nie było, że teraz tylko zdjęcia z dzieckiem - napisała, dodając emotikonę sugerującą rozbawienie.

Wakacyjny klimat bijący ze zdjęcia był zapowiedzią tematu, który został poruszony w poście przez świeżo upieczoną matkę. Poprosiła ona internautów o poradę w kwestii podróżowania z małym dzieckiem. Była ciekawa, po jakim czasie od porodu rodzice zaczęli zabierać swoje pociechy na dalsze wycieczki. Przyznała, że sama na ten moment nie planuje takich wyjazdów i ma ku temu ważny powód. Nie wyklucza wakacyjnych wojaży jednak w przyszłości.

Kiedy pierwszy raz postanowiliście wyruszyć gdzieś dalej z maleństwem? Samolot, samochód - wszystko jedno… Ja póki co nie wyobrażam sobie podróży dalszej niż do centrum, ale przynajmniej w mojej wyobraźni wycieczka za granicę za 3-4 miesiące byłaby już do przyjęcia. Nie wiem, może to kwestia organizacji… A może fakt, że póki co wolę być bliżej "naszych" lekarzy, jakby odpukać cokolwiek się działo - wytłumaczyła dokładnie w poście.

Obserwatorzy nie zawiedli jej i w licznych komentarzach opowiadali o własnych doświadczeniach. Swoje trzy grosze dorzuciła też Paulina Krupińska. U niej takie wypady z dzieckiem zaczęły się wcześnie.

Po tygodniu podróż autem, dwa miesiące samolot – napisała jedna z prowadzących "Dzień Dobry TVN".

Pod jej słowami rozpoczęła się dyskusja. Jak to bywa w sieci, internautki chętnie dzieliły się swoimi wątpliwościami.