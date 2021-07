Maciek wystąpił w siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Wybrał trzy dziewczyny (w tym Ilonę i Monikę), z którymi spędził kilka dni w swoim domu. Po czasie stwierdził, że najbardziej spodobała mu się Ilona, jednak po zakończeniu show nie udało im się stworzyć dłuższej relacji. Jak widać, ma jednak z nią kontakt. Co więcej - zdarzają im się spotkania w trójkę, jeszcze z Moniką. Zaprzyjaźnili się?

REKLAMA

Zobacz wideo Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina ślub z Karolem. "Pieprz***na burza"

Ostry spór w puckim pogotowiu ratunkowym

Monika i Ilona z "Rolnik szuka żony" mają chłopaków? Co z Maćkiem?

Ilona i Monika z "Rolnik szuka żony" poznały się w programie, gdzie walczyły o względy Maćka. Niestety, ani jednej, ani drugiej, nie udało się rozkochać uczestnika. Gdy spotkały się, poprosiły fanów o zadawanie pytań. Zdradziły co nieco na temat swojego prywatnego życia - dowiedzieliśmy się m.in., że Monika jest w związku. Oznacza to, że mimo doniesień o dobrej relacji z Maćkiem po udziale w programie.raczej nie przerodzi się ona w nic więcej. Z kolei jeśli chodzi o pytania o status związku Ilony, nie udało się uzyskać konkretnej odpowiedzi.

Zobacz też: "Rolnik szuka żony". Maciek wyznał, dlaczego nie wybrał Moniki. Użył dosadnych słów. "Fajnie się z tobą rozmawia, ale..."

InstaStories Moniki z 'Rolnik szuka żony' instagram.com@matchemia.pl

InstaStories Moniki z 'Rolnik szuka żony' instagram.com@matchemia.pl

Niestety, Ilona i Monika nie mają ze sobą zbyt częstego kontaktu - ostatnio widziały się w Sylwestra. Sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej jeśli chodzi o Maćka. Monika przyznała, że spotkała się z nim dwa miesiące temu.

InstaStories Moniki z 'Rolnik szuka żony' instagram.com@matchemia.pl

InstaStories Moniki z 'Rolnik szuka żony' instagram.com@matchemia.pl

"Rolnik szuka żony". Maciek marzy o założeniu rodziny, a fani mu dogryzają

Wygląda więc na to, że udział w programie nie pomógł im w znalezieniu miłości, ale przyjaźni już tak. Uczestnicy z "Rolnik szuka żony" mają ze sobą kontakt nawet kilkanaście miesięcy po nagraniach.